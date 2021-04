Assegnazione case cantoniere tramite bando, 2 a Manfredonia

Manfredonia, 19/04/2021 – (repubblica) Chi non ha mai desiderato abitare in una romantica casa cantoniera? Sono un simbolo tutto italiano, a partire da quel caratteristico rosso pompeiano che le avvolge come un antico drappo nobiliare. Dimore belle e affascinanti, cariche di vita e di storia “operaia”, ed ora chiunque può ambire a gestirne una perché Anas ha deciso di assegnarne cento in tutta Italia.

Cinque sono in Puglia e precisamente a Bari, Altamura, Taranto e due a Manfredonia. Che cosa sarà possibile farne è presto detto: sulla base delle proposte imprenditoriali e in funzione della localizzazione, Anas auspica l’insediamento di attività ricettive di qualità e funzioni complementari come ristorazione, bar o punti di ristoro, centri informativi e didattici, stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

E’ proprio Manfredonia a fare la parte del leone con due case cantoniere: una in contrada Spitonto in via Giuseppe Di Vittorio, pitturata di bianco in aperta campagna e avvolta da una enorme bougainvillea; e l’altra in via Gargano 124, praticamente in città ma a due passi da parco nazionale del Gargano. C’è tempo entro le ore 12 del 15 giugno 2021 per partecipare al sogno di restituire l’antico splendore, utilità e decoro ad un frammento di storia patria. (repubblica)