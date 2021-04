Fino a oltre mille euro di bonus per chi apre un nuovo conto gioco online

Veterani del panno verde o semplici curiosi, le piattaforme di gioco online sono un modo semplice e divertente per mettere alla prova le nostre capacità!

Oltre ad essere accessibili in qualsiasi momento, ci permettono infatti di prenderci le misure, scoprendo quali sono i giochi che più ci appassionano. E non solo, grazie ai bonus per chi si iscrive è possibile sperimentare in tutta tranquillità, testando le strategie e le mosse che ci permettono di divertirci di più.

Quasi tutti i casinò online infatti offrono, a chi si registra, degli incentivi che puoi usare per fare pratica e divertirti in tutta sicurezza con i giochi di carte, slot e scommesse, l’importante è scegliere quelli legali più adatti alle tue esigenze: scopri tutti i bonus di benvenuto grazie ai nostri consigli.

La prima distinzione da tenere a mente è tra i bonus a disposizione senza deposito e quelli che ti vengono accreditati una volta aperto un conto di gioco: la differenza principale sta nelle condizioni di incasso dei premi, che variano molto a seconda dei due casi. Molto spesso le piattaforme più affidabili offrono un bonus ulteriore alla validazione del documento di identità, permettendoti di incrementare il tuo gruzzolo iniziale.

Se ti affacci per la prima volta al mondo dei giochi, il consiglio è quello di scegliere, tra quelli messi a disposizione, i bonus generali validi per tutti i giochi, che possono arrivare fino a 1020€ e ti permettono di esplorare tutti i giochi, in modo da trovare quello giusto per te, senza nessuna preoccupazione.

Per chi apre un conto di gioco, infatti, gli incentivi sono davvero molti e accedervi è molto semplice e veloce, oltre che garantito dalla sicurezza a cui sono tenute le piattaforme di gioco online.

Se invece sei già esperto è il momento di concentrarsi su quello che preferisci: molti casinò online, infatti, offrono bonus di benvenuto specifici, legati ai singoli giochi. Se per le scommesse si arriva fino a 250 € di incentivo, anche per le altre specialità le cifre non scherzano: fino a 950 € per gli appassionati del poker e offerte allettanti per soft games, che arrivano a 1020 €, il bingo con 50 € per iniziare e ovviamente il grande classico, le slot machine che offrono fino a 100€ di benvenuto.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, compresi gli incentivi legati ai gratta e vinci, in modo da permetterti di metterti alla prova senza rischiare.

I bonus di benvenuto sono sempre una buona idea, dunque e ne viene offerta una grande varietà. Per capire quali sono i migliori per te è necessario capire che tipo di giocatore sei e quanto sei pratico dell’ambiente. I bonus senza deposito sono in genere legati a una puntata minima senza cui non è possibile convertire la somma in denaro reale.

Ricorda poi che è fondamentale leggere tutte le istruzioni, in modo da essere consapevole di quando e come potrai incassare le tue vincite e quali sono le condizioni per sfruttare al meglio la somma iniziale per le tue giocate!