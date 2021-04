Foggia Covid “Tanti auguri Roberto”: paziente in lacrime, operatori con la torta

Foggia, 19/04/2021 – 《Tanti auguri Roberto》. Un messaggio scritto sulle tute degli operatori e una torta con candelina per festeggiare in reparto il compleanno. Così il personale medico e infermieristico ha fatto una sorpresa ad un paziente Covid del nostro Policlinico che si è commosso quando ha visto la ‘squadra’ in bianco che gli ha portato il dolce in stanza. Un gesto semplice ma di grande impatto per chi è lontano dai cari e accusa la solitudine.

《Mi raccomando un pezzettino》scherzano quando gli porgono la torta e poi un saluto veloce e una lacrimuccia. Grazie a tutti per il caro gesto nei confronti dei pazienti, di ogni carineria nei loro confronti. Grazie a tutto il personale del reparto Covid Chirurgico del direttore Fausto Tricarico, della dott.ssa Desirée Perfetto e di tutto il team (nessuno escluso). Grazie a chi ha regalato una gioia e una carezza. Grazie anche ai camici bianchi che hanno girato questo breve video donadoci un sorriso.

