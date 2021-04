Manfredonia, in pensione il dottor Granatiero. Riccardi: “Grazie Gaetano e buona fortuna”

Quindici anni dopo, da Consigliere Regionale, chiesi a quel medico di ‘mollare tutto’ per mettere professionalità e competenza a servizio della sua città, attivando un servizio fino ad allora inesistente a Manfredonia. Quanti avrebbero accettato? Secondo me nessuno, a parte l’eccezionale Gaetano Granatiero, che non mi fece ripetere due volte la proposta."