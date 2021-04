(STATOQUOTIDIANO, ore 22). Foggia, 19 aprile 2021. “Supplico gli inquirenti, fiducioso del loro operato, e mi rivolgo alla Procura di Foggia, affinché sia consegnato alla giustizia l’omicida di mia madre, colpevole di un gesto efferato verso una donna di 90 anni, con tanta voglia di vivere, conosciuta nella comunità locale come persona buona e dedita all’aiuto verso bisognosi“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano il sig. Giovanni Ieronimo, figlio di Filomena D’Antino, donna trovata morta in casa a San Marco la Catola, in Provincia di Foggia, con fatti avvenuti probabilmente nella tarda serata del 16 aprile, tra le ore 23.30 e la mezzanotte.

Le indagini in corso sono sono curate dai militari del nucleo prov. CC di Foggia.

Dalle indagini eseguite non risultano che siano state forzate porte d’ingresso e del terrazzo. La donna è stata ritrovata dal figlio Giovanni dopo diverse ore, verso le ore 11 del 17 aprile 2021.

Giovanni, recatosi nell’abitazione della mamma, ha ritrovato la donna riversa a terra in un lago di sangue come se fosse stata colpita più volte alla testa. In seguito la chiamata ai sanitari del 118 e ai Carabinieri di Celenza Valfortore, Lucera e Foggia.

Attualmente il caso è al vaglio della Procura della Repubblica di Foggia.

“Chiedo che le indagini vengano all’allargate non solo ai ragazzi conosciuti per gesti consueti di micro criminalità ma anche a giovani incensurati del luogo, periodicamente propensi al furto di danaro, oggetti di valore, conosciuti dalle vittime a cui aprono volontariamente la loro abitazione”. Questo, secondo Giovanni, il “motivo di non ritrovamento di segni di scasso”.

“Anche mia madre in passato, nonostante sia un figlio presente sempre, mi ha raccontato di essere stata vittima di atti vessatori da parte di ragazzi del luogo, anche con richieste di denaro. Io gli chiesi di denunciare l’accaduto ma ha sempre rinunciato. In quel contesto preoccupante, gli chiesi anche di venire a vivere a casa mia, per una tranquillità reciproca, essendo sola e in età avanzata, ma non volle sentire ragione”.

“Con dolore nel cuore, resto speranzoso che le forze dell’ordine con l’ausilio della scientifica, delle telecamere del luogo e di persone omertose che se hanno visto parlino in ausilio per la verità di questo omicidio efferato”.

A cura di Giuseppe de Filippo, Foggia 19 aprile 2021