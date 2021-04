Rapina e tentata rapina in farmacia con coltello alla gola a cliente: arrestati

Foggia, 19/04/2021 – I Carabinieri della Stazione di Carapelle hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura della Repubblica di Foggia nei confronti di 2 soggetti rispettivamente di 28 e 26 anni, il primo originario del capoluogo dauno mentre il secondo di nazionalità albanese ma da ormai diversi anni trasferitosi a Carapelle, per rapina e tentata rapina nei confronti del 28enne mentre per concorso in rapina nei confronti del 26enne.

L’attività investigativa posta in essere dalla locale stazione Carabinieri nasce a seguito di una rapina perpetrata dai 2 giovani il 26 febbraio scorso pressoImmediato è stato l’intervento della Stazione CC di Carapelle che, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle immediate vicinanze e alla raccolta delle testimonianze dei presenti al momento del fatto ha potuto ricostruire l’intera dinamica e quindi appurare che il 28 enne, dopo essersi fatto consegnare l’incasso dal personale dipendente, contattava il complice che in quale momento fungeva da palo per poi scappare entrambi a piedi per le vie limitrofe facendo perdere la proprie tracce con un bottino di circa 1000 euro.

Il 10 marzo scorso il 28enne foggiano, convinto di farla franca e di poter mettere a segno un altro importante “colpo”, aveva tentato di rapinare lo stesso obiettivo. Questa volta il 28enne, per convincere il farmacista a farsi consegnare l’intero incasso, aveva afferrato un cliente alla spalle e gli aveva puntato un coltello alla gola.

della suddetta farmacia nonché quelle presenti nelle zone circostanti. In esecuzione della suddetta ordinanza il 28enne è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, mentre il complice – di poco più giovane – è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.