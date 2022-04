Come vive (sopravvive) la città di Manfredonia: redditi 2020 dichiarati

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/04/2022 – Il Ministero dell’Economia e Finanze ha appena pubblicato i dati delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani riferiti all’anno 2020 e, mostrano la situazione economica delle città e dei comuni nell’anno dell’inizio della pandemia da COVID 19.

E’, bene precisare che in questi dati non sono compresi i “redditi” degli evasori fiscali, un dato come si vedrà estremamente significativo.

Per quanto riguarda la città di Manfredonia i dati dei redditi prodotti sono i seguenti:

REDDITI 2020 Comune di Manfredonia n. contrib. Reddito % Reddito medio Italia Redditi da fabbricati 15.398 19.123.750 3,68% 1.242 Redditi da lavoro dipendente 17.317 282.366.202 54,37% 16.306 20.720 Redditi da pensione 11.357 182.617.141 35,16% 16.080 18.650 Lavoro autonomo 301 12.357.854 2,38% 41.056 52.980 Redditi di impresa individuale 2.019 22.900.850 4,41% 11.343 19.900 TOTALE 33.297 519.365.797 100,00% 15.289 21.570

Il numero dei contribuenti è pari a 33.297 per un totale di redditi dichiarati pari a Euro 519 mln. Il reddito medio pro-capite annuo è stato di Euro 15.289 rispetto ad un dato nazionale di Euro 21.570 (-29,1%). Si riporta il confronto con gli altri comuni del Gargano.

REDDITI MEDI COMUNI DEL GARGANO Redditi 2020 Manfredonia 15.289 San Giovanni Rotondo 17.536 Monte S. Angelo 15.420 Mattinata 13.238 Rodi Garganico 13.217 Vico del Gargano 13.016 Vieste 11.977 Peschici 10.882

Lascio al lettore tutte le riflessioni opportune su questi dati, a me viene una sola considerazione : la gigantesca evasione fiscale esistente soprattutto in quei comuni dove l’affluenza turistica è importantissima e il lavoro sottopagato e sfruttato.

Come si evince dalla tabella oltre l’89,53% del reddito dichiarato nella nostra città riviene dal lavoro dipendente e da quello pensionistico pari a circa Euro 464 mln, mentre il lavoro autonomo contribuisce per Euro 12 mln (2,38%) e quello di impresa individuale per Euro 23 mln (4,41%).

Altro dato significativo è la percentuale di contribuenti che ha dichiarato un reddito di oltre Euro 70 ml pari all’ 1,5%, mentre l’80% dei contribuenti è nella fascia tra Euro 15 mila e Euro 35 mila lordi annui. Il reddito da lavoro dipendente pubblico ammonta a Euro 183 mln (35%) rispetto a quello privato pari a Euro 99 mln (19,37%). In altri termini oltre il 70% del reddito dichiarato proviene dal settore pubblico e dalle pensioni.

Questi dati, anche se viviamo un momento così particolare, dovrebbero portarci tutti ad aprire una discussione pubblica nella quale siano coinvolti politici, economisti, imprenditori, corpi intermedi e tutta la cittadinanza attiva, poiché questi dati ci dicono che non c’è dignità né nel lavoro che c’è né in quello che non esiste. Il nostro territorio e la nostra città sopravvivono di illegalità (lavoro nero, sottopagato e sfruttato), di evasione fiscale e nella peggiore delle ipotesi di economia criminale.

Una città e un territorio con questi numeri non garantiscono nessun presente e futuro e, il rischio più grave è la desertificazione del miglior capitale umano, fenomeno già in atto da anni.

