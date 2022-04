Ferie rovinate dal rogo sul Gargano. Famiglia risarcita dopo 15 anni

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/04/2022 – (ilgiornaledivicenza) Le vacanze in Puglia erano state rovinate da un incendio devastante che, partendo dalla boscaglia, aveva interessato anche il campeggio in cui erano ospiti 4 vicentini:

fu uno dei tanti roghi che avevano colpito il Gargano nel luglio del 2007, tanto che fra i turisti evacuati, all’epoca, ci fu anche l’allora sindaco Luigi Dalla Via, che raccontò la sua disavventura al nostro Giornale. Ora, a distanza, di 15 anni, una famiglia scledense ha ottenuto ragione in tribunale: la Corte d’Appello di Venezia, riformulando la sentenza del tribunale di Vicenza, ha infatti ordinato che la società che gestiva l’area turistica e la sua compagnia assicurativa risarciscano A. B., D. L., F. B. e G. F., tutti di Schio, dai danni patiti, per un ammontare complessivo di circa 27 mila euro. (ilgiornaledivicenza)