Foggia. “L’usura non è mai di moda, chiamaci!”. La Fondazione Buon Samaritano c’è (VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 19 aprile 2022. “Da 25 in campo per la prevenzione dello strozzinaggio. E’ la nostra missione, contattaci“.

Si è svolta lo scorso lunedì 7 marzo 2022 nella sala Rosa del Vento del palazzo della Fondazione dei Monti Uniti, la conferenza stampa di presentazione della campagna di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno dell’usura, realizzata dalla Fondazione Buon Samaritano e dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Foggia e Bovino e con il patrocinio del Comune di Foggia.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione dei Monti Uniti, Aldo Ligustro, il presidente della Fondazione Buon Samaritano, Giuseppe Chiappinelli, Sua Eccellena Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita di Foggia e Bovino, e il creativo Gianluca Di Santo, autore della campagna.

FONDAZIONE BUON SAMARITANO – Fondo di solidarietà antiusura della Provincia di Foggia

Relazione sintetica di presentazione

La Fondazione Buon Samaritano nasce nel 1995, quando, su impulso dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, si concretizza l’idea di raccogliere in un unico soggetto l’esperienza accumulata da tutti i soci fondatori nel campo del contrasto al fenomeno dell’usura e di produrre così un’azione più incisiva, anche all’interno di un contesto nazionale. Negli stessi anni, infatti, iniziano a costituirsi, con le stesse finalità, le prime Fondazioni in altre parti d’Italia. Un fermento davvero fertile, perché di lì a poco avrà vita anche la Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”, che ancora oggi rappresenta nelle sedi istituzionali centrali tutte le Fondazioni che nel nostro Paese contrastano il mercato illegale di denaro. Tra i soci fondatori, oltre naturalmente alla stessa Arcidiocesi, annoveriamo il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia, i principali comuni della Provincia di Foggia, Camera di Commercio, e le principali Associazioni datoriali.

Con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese nr. 1320 del 27 marzo 1997 la Fondazione Buon Samaritano ha ottenuto il riconoscimento giuridico ex. Art. 12 del Codice Civile ed attualmente è in procinto di iscriversi al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione Buon Samaritano opera nel campo della prevenzione del fenomeno dell’usura, gestendo fondi statali assegnati dal Ministero dell’Economia nell’ambito del Fondo di Prevenzione dell’Usura previsto dall’art. 15 della legge 108/96.

I fondi, ammontanti alla data del 31/12/2020 ad €. 5.856.867, sono depositati c/o le Banche convenzionate ed utilizzati, con vincolo di indisponibilità , per garantire i finanziamenti concessi dalle stesse Banche convenzionate a favore dei soggetti presentati dalla Fondazione che versano in una situazione finanziaria di possibile rischio-usura. Tipiche sono le situazioni di famiglie che si presentano in situazione di sovra-indebitamento, gravate da numerose rate di finanziamenti, che ricevono consulenza finanziaria dai volontari della Fondazione, finalizzata, sovente, alla definizione di un programma di riequilibrio finanziario che trova concretezza nell’erogazione di un finanziamento da parte della Banca convenzionata, presidiato , in buona parte, dai Fondi statali di Prevenzione dell’Usura.

Di seguito alcuni significativi numeri che sintetizzano l’attività della Fondazione in questi 25 anni di attività ( dati al 31/12/2020)

• Numero pratiche deliberate dall’avvio dell’operatività : 400

• Finanziamenti erogati dall’avvio dell’operatività : €. 14.147.163