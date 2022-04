La stagione turistica è alle porte: cresce la richiesta di personale nella ristorazione

L’estate 2022 è ormai alle porte, e la filiera della ristorazione si appresta ad assumere nuova forza lavoro. Quello dell’ospitalità e dell’accoglienza è infatti uno dei settori più caldi a cui guardare se si è alla ricerca di un nuovo impiego, con tante aziende pronte ad assumere per non farsi trovare impreparate all’arrivo della bella stagione.

Per trovare annunci cerco lavoro cameriere aggiornati è possibile sfogliare le offerte pubblicate su camerieri.it. La piattaforma, interamente dedicata alla ricerca e alla selezione di personale per il mondo della ristorazione, mette rapidamente ed efficacemente in contatto la domanda e l’offerta di impiego.

Le aziende possono beneficiare del supporto di recruiter specializzati, risparmiando tempo e risorse da dedicare alle attività di reclutamento e scelta dei candidati in linea con le proprie esigenze. I lavoratori ­– camerieri, cuochi, personale di sala, chef, pizzaioli, baristi e simili – hanno l’opportunità di acquisire maggiore visibilità e di unirsi a una grande community di professionisti del settore Ho.Re.Ca. (hotellerie, restaurant e cafè).

Tra bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pub e pasticcerie le occasioni di trovare lavoro sono davvero numerose. Le chance di venire assunti crescono nelle zone turistiche di maggior richiamo nazionale e internazionale, nelle città d’arte e nelle grandi città. Esistono anche strutture, specialmente nelle più note località del turismo stagionale, dove al personale assunto vengono offerte anche possibilità di vitto e alloggio per tutta la durata della stagione.

Questa formula può essere particolarmente interessante per i più giovani, che hanno l’opportunità di lavorare e mettere da parte i primi stipendi facendo un’esperienza lontani da casa. Si ricordi che, per lavorare come camerieri nei locali delle principali mete turistiche del nostro Paese, nella stragrande maggioranza dei casi sarà richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera (in primis l’inglese).

In conclusione, è doveroso affrontare brevemente un tema fondamentale: quello dello stipendio. A grandi linee, sarà utile sapere che un cameriere con media esperienza percepisce mediamente 1800 euro al mese. La cifra scende se si è alle prime esperienze lavorative o se si viene assunti con contratti di apprendistato, ma può anche arrivare a salire fino a 2mila euro quando si presta servizio presso locali di alto livello o ristoranti stellati. (nota stampa).