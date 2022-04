La vendetta di una moglie. «Revenge porn» a Manfredonia

A cura di Stefania Consiglia Troiano. Ancora un caso di revenge porn a Manfredonia. Ancora una donna schiacciata dal peso dell’umiliazione e dei sensi di colpa per aver condiviso ingenuamente, con una persona di cui si fidava dei video in atteggiamenti intimi, senza sospettare che in futuro sarebbero stati utilizzati per ricatto o vendetta.

È quello che è accaduto, a una donna sipontina quarantenne, vittima a quanto pare di una vendetta trasversale da parte della moglie dell’uomo con cui avrebbe avuto una storia con la diffusione di filmati in atteggiamenti intimi. Per la vittima è iniziata fin da subito la gogna, quella fatta di sguardi inquisitori ed etichette fino all’isolamento da parte di familiari, e schiacciata dai sensi di colpa avrebbe compiuto anche gesti autolesionistici.

Un dato sconcertante è come parte dell’opinione pubblica, quella che nella fattispecie si traveste da perbenismo bigotto, legittima nell’indifferenza chi commette questo genere di reato, colpevolizzando una donna “poco di buono” che si èp meritata quel gesto ignobile.

A essere condannata ancora una volta è la sessualità femminile, nella sua sfera più intima, che diventa metro di giudizio pubblico sulla sua moralità. «Un fenomeno in continua crescita quello del ricatto sessuale da parte di chi, sulla scia della propria rabbia, distrugge la vita e la dignità personale e pubblica delle vittime – afferma la dottoressa Vittoria Gentile, psicologa e psicoterapeuta sipontina – il sexting consensuale non è un reato ma la divulgazione di materiale senza il consenso lo è a tutti gli effetti. Le vittime non devono vergognarsi perché non hanno fatto nulla di male, il sesso non è un tabù, ma è importante denunciare subito per bloccare il prima possibile la divulgazione del materiale. Se poi sono coinvolti del minorenni occorre chiedere aiuto senza alcun timore».

