Manfredonia. Sosta selvaggia in Corso Manfredi

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 19 aprile 2022. Vi è una insulsa ed incivile abitudine che, da qualche tempo ed in spregio al codice della strada, sta caratterizzando, negativamente, il cittadino di Manfredonia. Mi riferisco alla sosta selvaggia su Corso Manfredonia, da tempo zona a traffico limitato. Nella giornata di ieri ma non solo, capita, infatti, sovente nel fine settimana, diversi automobilisti, hanno parcheggiato le loro autovetture nel tratto di strada compreso dalla chiesa Stella ed il bar delle Rose, dove è notoriamente vietata la sosta, approfittando del fatto che qualcuno ha arbitrariamente spostato gli enormi vasi delle piante, dalla loro collocazione originaria.

Tante le segnalazioni pervenute alla polizia locale, intervenuta in loco per ristabilire la normalità della viabilità pedonale, unitamente all’assessore Salvemini presente in loco. I vasi che erano stati spostati sono state ripristinati nella loro collocazione originaria.

L’auspicio, per il futuro, come dichiarato dall’Assessore è che i cittadini, prima di tutti siano rispettosi della legalità ma soprattutto comincino a pensare alla città di Manfredonia come una città turistica, ergo, non è certo un bel biglietto da visita, per chi passeggia per Corso Manfredi, vedere parcheggiate selvaggiamente autovetture a destra e manca. Le sanzioni elevate dalla polizia municipale non bastano, occorre una svolta in termini di educazione civica.

Antonio Castriotta