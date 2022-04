Meteo Puglia: finalmente arriva la primavera: “Sole e caldo per il 25 aprile”

Il tutto è stato provocato dalla discesa di correnti fredde dai quadranti nordorientali sospinti da una anomalia positiva di pressione su tutta la fascia subpolare che favorisce appunto una circolazione antizonale verso l’Europa ed il Mediterraneo. Tale circolazione favorisce anche un certo abbassamento del fronte polare che in questi giorni è posizionato proprio intorno al 40° parallelo rendendo il tempo su queste zone instabile e a tratti freddo. Nei prossimi giorni però si nota una modifica della distribuzione dei centri di massa grazie allo spostamento dei minimi di pressione attualmente sull’Europa orientale, verso quella occidentale.

Questo movimento farà si che le correnti attualmente nordorientali saranno sostituite da correnti più miti provenienti o da sudest, da scirocco o da ovest/sudovest, da libeccio. Inoltre questa modifica sostanziale della distribuzione delle anomalie di pressione favorirà anche il ritorno delle piogge sulle zone d’Italia pesantemente colpite dalla siccità.

Ma veniamo alla Puglia che in questi movimenti ne risente in maniera piuttosto sensibile. Nei prossimi giorni infatti si attiveranno correnti meridionali tanto che già in queste ore la modifica dei venti sa avendo atto. Questa modifica apporterà sulla regione masse d’aria finalmente più miti ma inizialmente anche più umide. Difatti come mostra la prossima immagine si nota la presenza di un centro di bassa pressione sull’Africa nordoccidentale che piloterà una perturbazione carica di sabbia, di vento ma anche di piogge appunto sulle zone Tirreniche ma anche localmente sulla nostra regione con cieli nuvolosi o coperti tra domani e venerdì mattina. Le piogge non saranno intense ma il tempo sarà brutto con vento forte di scirocco e/o libeccio, cieli sporchi, nuvolosi o coperti e piogge più presenti sulla Puglia settentrionale e le zone Ioniche:

Successivamente però le anomalie negative di pressione dovrebbero assumere una posizione più nordoccidentale facendo affluire quindi sulla nostra regione correnti più asciutte ed anche più calde. Difatti da sabato 23 è previsto un aumento consistente della temperatura la quale potrebbe sfondare la soglia dei 20°C soprattutto sulle zone interne della regione. I cieli si apriranno ed il sole prenderà il sopravvento rispetto alle nuvole.

Tutto questo già a partire dalla giornata di sabato ma il bel tempo si concentrerà soprattutto dalla giornata di domenica 24. L’immagine successiva mostra le temperature massime previste per domenica la quale avrà anche cieli complessivamente sereni ovunque

temperature previste nella giornata di domenica 24 aprile. Si notano temperature oltre i 20°C con punte di 25°C/26°C ai confini con la Basilicata nelle zone più interne mentre temperature più basse vicino al mare cosa normalissima in questo periodo dell’anno

Nella giornata successiva le elaborazioni odierne invece prevedono dei passaggi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale costituiti da nubi alte e medie quindi senza precipitazioni ma capaci di nascondere il sole. Questa nuvolosità però sarà anche accompagnata dall’afflusso di correnti ancora più miti che saranno mitigate da questa nuvolosità. Nonostante tutto però se andiamo a vedere le temperature massime previste per la giornata del 25 Aprile, tutto sommato possiamo dire che sarà una giornata calda quindi gradevole, peccato se rovinata da questi passaggi nuvolosi:

temperature previste nella giornata di lunedì 25 aprile. Si notano temperature leggermente inferiori, probabilmente provocate dalla presenza di nuvolosità medio-alta che nasconderà il sole e renderà le temperature un pò meno calde.

Insomma, il tempo volge verso un capitolo diverso rispetto all’ultimo mese e mezzo trascorso tra freddo, pioggia e nevicate, almeno dal fine settimana, sperando che questo voltare di pagina possa essere preludio di una nuova fase più mite e più vicina al mese di maggio che al mese di marzo. (meteopuglia)