(repubblica) Puglia, turismo in ripresa a Pasqua in Gargano, Salento e Valle d’Itria. E per l’estate oltre il 50% delle camere prenotate. Un’indagine di Asshotel-Confesercenti condotta attraverso questionari distribuiti a 200 proprietari di strutture alberghiere e extra-alberghiere. Pesano i ricari. Secondo Coldiretti, i pugliesi hanno speso 130 milioni per imbandire le tavole nelle festività