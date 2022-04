Rotice: “Già candidati progetti al PNRR per oltre 10milioni di euro”

Di opportunità ce ne sono tante e l’Amministrazione comunale di Manfredonia (in questi primissimi mesi dall’insediamento già candidati progetti al PNRR per oltre 10milioni di euro) é al lavoro quotidianamente per reperire il maggior numero di risorse e progetti che, vista la situazione di pre-dissesto economico delle casse di Palazzo di Città, non sarebbero realizzabili.