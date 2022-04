Stea ci riprova con i moderati a Foggia, scelto Di Lauro per ‘Noi di centro’

Statoquotidiano.it, 19 aprile 2022. Saranno ufficializzati venerdì a Bari in conferenza stampa i coordinatori provinciali del nuovo partito politico voluto d Gianni Stea “Noi di centro” che ha Clemente Mastella come referente nazionale. Per la Capitanata l’assessore regionale ha scelto Gianni Di Lauro, che è stato nella giunta di Palazzo Dogana negli anni ’90 ai tempi di Antonio Pellegrino, e unico delegato di Foggia quando, chiusa la lunga pagina della Dc, nel 1993 è stato fondato il Partito Popolare.

Di Lauro è stato anche segretario del consiglio pastorale diocesano e torna a fare politica, su sollecitazione dello stesso Stea, da protagonista anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Ci sono prima le amministrative di giugno in 12 paesi della Capitanata per cui, subito dopo l’appuntamento di venerdì, si comincerà un giro di consultazioni. La secondo prospettiva, quella che considera più importante, è quella delle future elezioni per il sindaco di Foggia.

“Non siamo un centro di gravità, non abbiamo questa presunzione, l’obiettivo è riunire tutte quelle persone che si ispirano a una piattaforma di valori, legalità e solidarietà, alla Costituzione e alla dottrina sociale della Chiesa e che diano più importanza alla competenza che all’appartenenza”.

Stea ci aveva già provato a creare un partito di centro a Foggia, i Popolari per la Puglia, ma quel piano si è interrotto anche per le note vicende che hanno coinvolto il Comune di Foggia: “Non è stata trovata la classe dirigente capace di portare avanti il progetto- dice Di Lauro- credo che a Foggia ci siano tante risorse che non sono state intercettate e valorizzate, cosa che noi cercheremo di fare. Dialogheremo con tutti sulla base della nostra piattaforma di valori e della credibilità delle persone per creare una classe dirigente nuova, non nel senso di età ma che sappia rispondere alle esigenze della gente”.

Il dialogo con tutti, anche e soprattutto con le liste civiche che, fa notare, “nei Comuni rappresentano il 70-80%, bisognerà portare anche lì possibili strumenti di raccolta di consensi”. Su Foggia ritiene sarebbe il caso che, in vista delle elezioni “i partiti si facessero da parte per un governo di salute pubblica e se c’è qualche persona di esperienza che la metta al servizio dei giovani”.

Di Lauro conosce molto bene la realtà cittadina, oltre che quella della Capitanata, nel novero delle persone che gli farebbe piacere recuperare c’è Mimmo Verile, democristiano di lungo corso, assessore estromesso da Landella nel 2015 e che, insieme a un altro gruppo di ex, nel 2019 si è ripresentato alle urne da candidato nella coalizione di centrosinistra. Né lui né gli altri sono stati rieletti. “Verile può dare un contributo importante per recuperare la tradizione e passare il testimone a nuove classi dirigenti”. Ci saranno altre persone che il coordinatore provinciale in pectore ha intenzione di coinvolgere, ma si è solo ai primi passi.

Paola Lucino, 19 aprile 2022