Tragedia nel Salento: morto 18enne di Manfredonia dopo caduta da ospedale

LECCE, 19/04/2022 – Aperta un'inchiesta penale nel Salento per chiarire se ci siano state o meno responsabilità per la morte del ragazzo di 18 anni lanciatosi dal terzo piano del reparto di Ortopedia dell'ospedale Francesco Ferrari di Casarano poco dopo le 13 del 15 marzo scorso.

Indagati al momento due medici, una psichiatra ed un infermiere per consentire loro di adottare sin da subito una linea difensiva con i primi accertamenti al via domani mattina 19 aprile: il pubblico ministero della Procura di Lecce conferirà due incarichi. Uno al medico legale per stabilire il nesso causale fra la caduta ed il decesso. L’altro allo psichiatra per accertare la sussistenza delle patologie che affliggevano la vittima, un ragazzo di Manfredonia.

Il via all'inchiesta lo hanno dato i genitori con l'esposto presentato in Procura con l'avvocato per chiedere di chiarire se è vero che non siano state prese tutte le precauzione necessarie a scongiurare atti autolesionistici, o peggio ancora tentativi di suicidio, quando il loro figliolo è stato condotto nell'ospedale di Casarano poiché aveva subito la frattura di una caviglia.