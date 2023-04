Bimba esclusa da saggio finale a Foggia: e se li eliminassimo del tutto?

www.statoquotidiano.it, 19 aprile 2023. “Una scuola che non è inclusiva non è una scuola”, dicono le mamme richiamando ai corsi di danza la bimba con sindrome di down esclusa dal saggio finale, secondo quanto ha raccontato la madre.

Aveva trovato amiche, oggi in sua attesa, momenti di socialità ulteriore in questo spazio del pomeriggio indaffarato per molte mamme delle ballerine. Dopo il rilievo mediatico assunto dalla vicenda, hanno scritto una lettera.

Gli impegni sono tanti, “percorriamo la città” per accompagnarle, “trascorriamo tanto tempo ad aspettarle nella sala d’attesa e ci auguriamo che escano con il sorriso, sacrifichiamo le scelte su nuovi acquisti, pur di non far mancare loro tutto il corredo necessario per il saggio di danza di fine anno”.

E se abolissimo i saggi finali, che ne pensate? Da quello che sentiamo dire, spesso si tratta di vetrine in cui proprio alcuni genitori (madri e parenti, diciamo) trasmettono ai loro figli la voglia, spasmodica, di essere le prime, come se in scena ci dovessero andare loro, né le insegnanti riescono a contenerne la frenesia, quando non l’alimentano.

Insomma, una fiera in favore di cellulare che compiace più le madri, forse, che le bambine.

“Era rimasta indietro per la frequenza e per le difficoltà legate alla sindrome”, riferisce sua madre e per questo “declassata”, a ridosso della data del saggio, probabilmente. “Un duro colpo” com’è semplice immaginare per qualunque bambina, o adolescente, in fase di crescita.

Fra le tante reazioni indignate del web, qualcuno ha scritto: “D’altra parte, dove devono andare, alle Olimpiadi? Temete che vi tolga la scena?”. Insomma, non esageriamo, al netto delle considerazioni sulla scuola di tutti, sempre, che sia pubblica o privata.

I dettagli non li conosciamo nemmeno noi in questa vicenda, ma crediamo che sull’inclusione si debba lavorare con coerenza, in sintonia con le famiglie, consultando esperti della materia. E per il saggio finale? O tutti o nessuno, ovviamente.

Paola Lucino, 19 aprile 2023