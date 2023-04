Castello di Manfredonia e Siponto, il video di “Italia Svelata” mostra i loro tesori

Il percorso espositivo del Museo segue un criterio cronologico che si snoda in quattro principali sezioni, dedicate rispettivamente alla Preistoria, all’età del Bronzo, alla civiltà dei Dauni e alle stele daunie, che costituiscono il primo nucleo della collezione. Le stele, databili tra il VII e il VI secolo a.C., sono state rinvenute in tutti i principali centri dauni, dal Gargano al Tavoliere e riproducono figure schematiche maschili e femminili, probabilmente riferibili a personaggi di rango.

L’area archeologica del Parco di Siponto riveste una grande rilevanza in quanto testimone dell’importanza raggiunta dall’antica Siponto in epoca romana, dopo l’istituzione della colonia nel 194 a.C. Area archeologica di grande rilevanza che testimonia l’importanza raggiunta dall’antica Siponto in epoca romana (colonia dal 194 a.C.), quando assunse il ruolo di uno dei principali porti della Regio II per poi divenire sede di una delle più importanti diocesi della regione. Da un’ iniziativa della Direzione generale Musei scopriamo le meraviglie del nostro territorio con un viaggio nei luoghi della cultura.