Cerignolano condannato a 3 anni: aveva rubato 3 superalcolici

PESARO, 19/04/2023 – Tre anni di reclusione. Erano lo stesso numero di bottiglie di alcolici che aveva bevuto dal bar dell’albergo in cui era entrato spaccando le tapparelle .

Un 54enne di Cerignola (Foggia), senza fissa dimora, ha pagato salato per la “bravata”. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a più di quattro anni per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, violazione di domicilio e foglio di via.

A pesare sulla bilancia c’era anche una serie di condanne precedenti. Il caso risale al settembre 2022, quando il 54enne si introdusse in un hotel a Pesaro e svuotò quasi tre bottiglie al bar. Il proprietario, che si trovava all‘interno, ha però sentito il rumore e ha allertato le forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e ha resistito ai carabinieri con minacce. Lo riporta ilrestodelcarlino.it.