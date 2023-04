Il sindacato USB Foggia proclama lo Stato di Agitazione

FOGGIA, 19/04/2023 – “La scrivente O.S. al termine di una partecipata Assemblea Sindacale tenuta al di fuori dell’orario di Servizio con tutte le rappresentanze dei lavoratori Comunali Foggiani, gli stessi hanno esposto le seguenti gravi criticità:

1) Omesso pagamento da parte dell’A.C. di Foggia a tutti i lavoratori Comunali della

Produttivita’ arretrata,pattuita nei CCDI Comune Foggia anni 2020 e 2021;

2) Omessa comunicazione da parte dell’A.C. di Foggia a tutti i dipendente Comunali e della

Polizia Locale per gli anni 2020 e 2021 del previsto Piano degli Obbiettivi/Peg (anche

provvisori) della tenuta dei previsti colloqui di verifica intermedi e di fine Ciclo Perfomance e

delle premialita’ previste dal Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Foggia e dal

CCNL/Funzioni Locali 2016-2018;

3) Omesso allineamento da parte dell’A.C. di Foggia della fase di programmazione finanziaria

a quella della pianificazione degli obbiettivi di Perfomance organizzativi e individuali;

4) Attribuzione ai lavoratori Comunali delle Progressioni Economiche Orizzontali 2022,

avvenuta,operando media aritmetica di solo due anni di valutazione contrariamente a quanto

disposto dall’art. 16 comma 3 -CCNL/Funzioni Locali 2016-2018 degli art. 14 comma 4

dell’art.15 comma 2-3 (per gli effetti proattivi del CCDI Comune di Foggia 2018-2020) e dellastessa metodologia di valutazione adottata con Delibera n 112/2022 che si allega;

5) Attivazione ed attribuzione degli Istituti Contrattuali sopra riportati in assenza di Atti di Convalida del Ciclo della Perfomance Comune Foggia, relativi agli anni 2020-2021 rilasciati dal competente Organo di Valutazione del Civico Ente;

6) Uso di diverse schede di valutazione di Perfomance Individuale per (l’attribuzione al

Personale non dirigente del Comune di Foggia degli Istituti Contrattuali delle e Progression

Economiche Orizzontali e Verticali;

7) lrrituale Ripartizione da parte dell’A.C. di Foggia delle Risorse di Parte Stabile del Fondo Salario Accessorio di tutti i dipendenti, riverbero diretto dell’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali 2022 in difformita’ ai contenuti dell’art. 16 comma 3 del

CCNL/Funzioni Locali 2016-2018;

8) Omessa costituzione da parte dell’ A.C. di Foggia del fondo Salario Accessorio 2023;

9) Omesso invio da parte del Dirigente della Polizia Locale di Foggia del Personale avente i

requisiti previsti dal Regolamento d’attuazione Legge Regionale Puglia n 37/2011 al Corso di

Qualificazione per il transito al Ruolo ed alla Funzione di Ispettore Polizia Locale;

In questo vero e proprio Kaos, creato da tuttologi di turno e da un modello Sindacale sempre

piu’ distante dai lavoratori,basti pensare che al Comune di Foggia non si tiene un assembleaSindacale, da dieci anni, USB PUBBLICO IMPIEGO COMUNE FOGGIA

Ha sempre, rappresentato alla Gestione Straordinaria del Comune di Foggia, l’esigenza di un accordo Stralcio Biennale sulle Progressioni Economiche Orizzontali atto a garantire la Giustizia Salariale e Sociale e tenesse conto di due peculiarita’ della base del lavoro Civico:

Tutto il personale Comunale e’ in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 150/2009 per l’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale; Tutti i lavoratori del Comune di Foggia sono fermi nella Categoria di appartenenza dal lontano

2009 e’ sono aggrediti dallo smodato caro vita legato al costo delle utenze energetiche e del

carburante; Per tutte queste ragioni non ascoltate e non accolte,promosse in nome e per conto dei lavoratori del Comune di Foggia:

PROCLAMA

A far data dal 24/04/2023 lo stato di agitazione di tutto il personale non Dirigente del Comune di Foggia;

AVVIA

Le formali procedure di Conciliazione ex legge 146/1990 come modificato dall’art. 1 comma 4 della Legge 83/2000 e nel rispetto delle Norme Contrattuali di riferimento,prega (l’Ill.ma

Prefettura di Foggia di convocare l’A.C. di Foggia al tavolo di raffreddamento come previsto

da normativa richiamata; Ad ogni buon fine si rammenta che le procedure in oggetto,si ritengono funzionali ad una proclamazione di sciopero che la scrivente si riserva di avviare nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

x il Coordinamento Regionale USB P.I. Puglia il legale rappresentante ANGELO

FERRARESE