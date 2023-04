www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 19 aprile 2023. Progetto di adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici del Litorale Sud di Manfredonia: con recente delibera, il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

La delibera in oggetto determina variante allo strumento di pianificazione generale, senza la necessità di controllo regionale. E’ stata inoltre approvata, definitivamente ai sensi dell’art.16, commi 3 e 4, della L.R. 13/2001 e ss. mm. e. ii, la variante allo strumento urbanistico generale PRG, relativa alle aree interessate dal progetto dell’opera pubblica in

oggetto.

E’ stato deliberato di apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del DPR. n. 327/2001 e della L.R. n. 3/2005, sulle aree interessate dall’intervento di cui in oggetto, ed in particolare sulle porzioni ricadenti in Agro di questo Comune e meglio individuate nei seguenti elaborati grafico analitici del Particellare di esproprio:

106 EA2.1 – Piano particellare d’esproprio: villaggio Ippocampo 1: 1.000;

107 EA2.2 – Piano particellare d’esproprio: villaggio Scalo dei Saraceni 1: 1.000;

108 EA2.3 – Piano particellare d’esproprio: villaggio Sciale degli Zingari 1: 1.000;

109 EA2.4 – Piano particellare d’esproprio: villaggio Sciale delle Rondinelle 1: 1.000;

110 EA2 – Piano particellare d’esproprio analitico;

allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

