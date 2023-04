Meteo Puglia, in arrivo aria artica e rischio grandine: ecco dove (MAPPA)

FOGGIA, 19/04/2023 – Nelle prossime ore si prevede che un nucleo di aria fredda si sposti verso all’Italia , causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche in alcune zone e improvvisi temporali con grandinate localizzate.

Come si può vedere dalla carta sinottica sottostante, il centro propulsore di questa ricaduta fredda (o vortice ciclonico di aria fredda) si trova attualmente dietro la Repubblica Ceca e la Germania (lettera B) e si muove verso l‘Italia e la Francia. Passerà sopra le Alpi, ma alcune zone del nord potranno regolare le loro condizioni meteorologiche.

Fonte: ilmeteo.it

Torneranno a scoppiare improvvisi temporali specie a ridosso dei rilievi, eredità del vortice arrivato nei giorni scorsi e attualmente collocato nei pressi della Grecia. Per capire ancora meglio la distribuzione e gli accumuli delle precipitazioni previste per Mercoledì 19 Aprile, vi proponiamo questa seconda cartina qui sotto. Nelle zone colorate di blu si potranno toccare picchi prossimi ai 40mm, l’equivalente a 40 litri di pioggia per metro quadro, mentre risulteranno inferiori sui comparti colorati di azzurro.

Per domani al Centro ed al Sud si prevede un contesto decisamente variabile con qualche breve acquazzone alternato ad ampie schiarite.

Precipitazioni previste per Mercoledì 19 Aprile

Prestare attenzione ai temporali che nelle ore pomeridiane potranno assumere anche carattere di forte intensità accompagna da improvvise raffiche di vento e locali grandinate.

Giovedì 20 aprile sarà dunque ricordato come il prosieguo dell’inverno artico a latitudini mediterranee: va detto, comunque, che la fase perturbata e fredda sarà molto veloce in quanto le ultime piogge e nevicate si attarderanno solo fino al venerdì mattina, poi ecco le buone notizie del capitolo weekend.

Capitolo weekend: finalmente tornerà l’alta pressione tra venerdì e sabato con prevalenza di sole e temperature massime che sfioreranno i 25°C anche al Centro Italia. Come tendenza la domenica dovrebbe essere ancora in prevalenza soleggiata al Centro-Sud, mentre al Nord potremmo assistere ad un aumento delle nubi. Lo riporta il sito ilmeteo.it