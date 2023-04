Plusvalenze Juve, procuratore sport: “Rinvio per nuovo giudizio”

FOGGIA, 19/04/2023 – “Ritengo che l’operato della procura Figc sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgano il punto e ritengo di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissbilità della pronuncia”, ha spiegato Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, che nell’udienza al Collegio di garanzia sul -15 alla Juve sosteneva l’accusa.

Ansa

“Ma con un’ eccezione: rispetto all’articolo 4 sotto il profilo della ‘carente’ motivazione temo che effettivamente che il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra, vi sia una ‘carenza’ da valutare in un nuovo giudizio della Corte federale” “La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l’annullamento senza rinvio.

La Juventus per le plusvalenze è già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio ’22”: lo ha detto Maurizio Bellacosa, legale della Juventus, nel corso del dibattimento, appena concluso, per il ricorso al Collegio di Garanzia presentato dal club bianconero, contro il -15 in classifica per il caso plusvalenze. “Cosa è cambiato? Sono arrivate le 14mila pagine degli atti di Torino, ma davvero c’è qualcosa che fornisca prova dei valori gonfiati? No, c’è solo un contesto generale. Nulla che cambi il proscioglimento di maggio”. Lo riporta l’agenzia Ansa.