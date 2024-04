Foggia. Gerardo Biancofore assolto dall’accusa di istigazione alla corruzione

Il tribunale di Foggia, dopo cinque anni di istruttoria dibattimentale ha assolto con la formula più ampia il dottor Gerardo Biancofiore ritenendo assolutamente inattendibili, strumentali e prive di riscontri le accuse che gli erano state mosse dall’unico responsabile del reato di istigazione alla corruzione, l’imprenditore Rocco Bonassisa. Nell’esprimere la più grande soddisfazione per il risultato ottenuto, il dottor Biancofiore vede riconosciuta la propria innocenza nonostante le ingiuste offese e i danni subiti in questi lunghi anni di calvario giudiziario. Ringrazia i suoi difensori, gli avvocati Raul Pellegrini e Tullio Padovani, per l’impegno e la passione che hanno profuso per dimostrare la sua innocenza.