Nel fervore della penultima giornata di regular season, la vicecapolista Manfredonia si prepara a scendere in campo al Palaunimol con un obiettivo ardito: recuperare il divario di cinque punti che la separa dalla capolista Benevento, loro avversaria nell’ultimo turno.

Con soli 80 minuti rimanenti, i sipontini, guidati dal determinato mister Ceppi, si lanciano nella partita con la ferma volontà di tentare fino all’ultimo istante. Tuttavia, consapevoli che il destino finale è ormai in bilico, comprendono che l’esito della stagione non è più completamente nelle loro mani. Nonostante ciò, i biancocelesti possono vantare una stagione di successo fino ad ora e si propongono di concluderla con dignità.

Tuttavia, il cammino verso la vittoria è seminato di sfide e ostacoli. A Campobasso, la squadra dovrà fare a meno di Djelveh, squalificato, mentre Barbieri, non al massimo della forma, potrebbe non essere rischiato. Nonostante ciò, il Manfredonia può contare su una rosa di grande valore, con giocatori esperti come Glielmi, Ronaldo, Moura e Murgo, pronti a dare il massimo sul campo.

“Abbiamo il dovere di giocare queste ultime due partite con l’obiettivo di portare a casa il massimo”, spiega il tecnico del Manfredonia, esprimendo determinazione. “Perché alla fine dei giochi non dobbiamo assolutamente avere rimpianti. Se domani dovessero arrivare notizie confortanti da Benevento dobbiamo farci trovare pronti”.

Lo riporta ilgiornaledelmolise.it

Intervistato sulla sfida imminente al Palaunimol, il mister si prepara a una partita difficile: “Difficile come tutte le altre. Si affrontano due squadre che hanno degli obiettivi da raggiungere e giocheranno al massimo delle possibilità.”

Ripensando al cammino della squadra durante la stagione, il mister riflette su alcune partite che hanno lasciato un senso di rimpianto: “Per due in particolare. Capurso all’andata quando eravamo in totale controllo del match, poi è stato espulso il portiere e non avendo il secondo perché infortunato, ci siamo trovati a pareggiare una partita che ci aveva visto prevalere e poi Cesena in casa.”

“Per il resto è stata una stagione di vittorie e sconfitte giuste”, continua il mister. “Se avessimo voluto vincere saremmo dovuti intervenire sul mercato così come ha fatto il Benevento. Essere oggi a giocarci ancora il campionato è motivo di vanto”.

Con determinazione e orgoglio, il Manfredonia si prepara a sfidare il destino nel tentativo di portare a casa il massimo risultato possibile al termine di questa stagione intensa e competitiva.