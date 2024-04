Incombe Marco Raduano. L’ex boss di Vieste, oggi collaboratore di giustizia, è pronto a parlare nel processo “Omnia Nostra” contro il clan Lombardi-Scirpoli-Raduano di cui ha fatto parte fino a poche settimane fa.

Il 40enne viestano detto “Pallone” sarà sentito nel tribunale di Foggia a metà maggio quando si terranno esame e controesame da parte, rispettivamente, di Dda di Bari e pool difensivo. La decisione di sentire l’ex capoclan è stata certificata oggi in sede di udienza. Il presidente ha anche stabilito che per Raduano si procederà ininterrottamente fino alle 19:30. Lo riporta l’Immediato.

L’uomo è già stato condannato in primo grado a Bari, insieme ad altre persone, nel processo con rito abbreviato. Al viestano è stato inflitto l’ergastolo per gli omicidi di Giuseppe Silvestri e Omar Trotta e per il tentato omicidio di Giovanni Caterino. Di recente è stato nuovamente arrestato con altre quattro persone per l’agguato mortale a Giambattista Notarangelo.

A Foggia, invece, è in corso il rito ordinario a carico di oltre 20 persone. Spiccano i boss Matteo Lombardi detto “A’ Carpnese”, 54enne manfredoniano di origini montanare e Francesco Scirpoli detto “Il lungo”, 41enne di Mattinata.

Completano la lista degli imputati Michele Bisceglia, Pasquale Bitondi, Luigi Bottalico detto “Pazziarill”, Alessandro Coccia, Leonardo D’Ercole, Michele D’Ercole, Emanuele Finaldi alias “Martufello”, Vittorio Gentile, Sebastiano Gibilisco, Raffaele Greco, Hechmi Hdiouech, Giuseppe Impagnatiello detto “Spaccatidd”, Pietro La Torre, Pasquale Lebiu, Catello Lista detto “Lino”, Michele Lombardi, Umberto Mucciante, Massimo Perdonò, Bruno Renzulli, Mario Scarabino, Salvatore Talarico e Gaetano Vessio.

