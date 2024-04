Foggia – Manfredonia. E’ stato condannato a 4 mesi, con pena sospesa, il 22enne di Manfredonia T.L.P., arrestato il 17 aprile scorso dai Carabinieri dopo un inseguimento nel centro sipontino.

Stamani presso il Tribunale di Foggia si è svolto il giudizio per direttissima, dinanzi al giudice dr.ssa Rita Benigno.

L’arresto è stato convalidato, con successiva richiesta di rito abbreviato da parte della difesa dell’imputato, l’avvocato Francesco Le Noci del Foro di Foggia. All’esito dell’abbreviato, il 22enne è stato condannato a 4 mesi di reclusione, senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.

Il ragazzo non ha precedenti penali, denunce ma non condanne. Lo stesso rispondeva di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. L’inseguimento dello scorso 17 aprile aveva raggiunto il suo culmine su via Tribuna, all’incrocio con via Stella, dove il giovane è stato finalmente bloccato dalle forze dell’ordine. Tuttavia, l’arresto non era stato privo di resistenza: il giovane avrebbe opposto opposizione prima di essere trattenuto e condotto in custodia.

Successivamente all’arresto, gli agenti della Squadra Volanti del locale Commissariato erano intervenuti sul luogo dell’incidente per coordinare le operazioni di rimozione del veicolo. Il carro attrezzi è stato chiamato per provvedere alla rimozione della Lancia Y, segnando la fine dell’episodio e l’inizio delle procedure legali.