Bari. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) di Bari ha emesso una sentenza riguardante il ricorso numero di registro generale 1061 del 2023, presentato dalla Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus contro la Regione Puglia e altri enti.

La Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Follieri, ha presentato il ricorso in questione per richiedere l’ottemperanza a una serie di sentenze precedenti, tra cui la sentenza n. 194 del 6 febbraio 2020, confermata dalla terza Sezione del Consiglio di Stato. Il ricorso mirava anche a ottenere il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle sentenze precedenti.

La Regione Puglia, difesa dall’avvocato Isabella Fornelli, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Dopo aver esaminato tutti gli atti del caso, il Tribunale ha respinto l’eccezione processuale sollevata dalla difesa regionale e ha proceduto ad esaminare il merito della questione.

La sentenza ha riportato un estratto della sentenza n. 1831 del 7 dicembre 2021, che ha chiarito il contesto normativo e giuridico della controversia.

In particolare, la sentenza ha sottolineato che la Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus aveva diritto di essere inclusa nel fabbisogno per l’accreditamento, come determinato dal regolamento regionale.

Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso della Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus. Di conseguenza, ha dichiarato nulla la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 830/2023 nella parte in cui non includeva i 38 posti letto richiesti dalla società cooperativa. Ha ordinato alla Regione di riesaminare la questione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza e ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari nel caso di inerzia dell’ente regionale.

La sentenza ha anche disposto la compensazione delle spese di causa tra le parti.

La decisione è stata presa nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024