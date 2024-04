Bari. VENERDÌ: Una circolazione depressionaria, causa di acquazzoni e temporali nelle prime ore del giorno, si allontana gradualmente, permettendo l’ingresso di aria più secca che porterà ampi rasserenamenti dalla sera. In particolare, nella zona della Daunia e delle Murge ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche temporaleschi, soprattutto durante la mattinata.

Nel corso della serata si avrà un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sul Tavoliere e sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci temporaleschi che tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio, con un successivo rasserenamento in serata. Sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci, anche temporaleschi, che si attenueranno nel pomeriggio, con schiarite in serata. Sul litorale ionico nuvolosità diffusa con piogge e rovesci, anche temporaleschi, che daranno spazio a schiarite in serata. Per quanto riguarda il Salento, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche temporaleschi, che si attenueranno nella serata. I venti saranno moderati dai quadranti nord-orientali, con rotazione a settentrionali; il zero termico si attesterà intorno ai 1600 metri. Sul Basso Adriatico e il Canale d’Otranto i mari passeranno da poco mossi a mossi.

Commento del Previsore Sud Est

VENTI DA NORD E CALO DELLE TEMPERATURE E GRADUALE PEGGIORNAMENTO DEL TEMPO: Un significativo cambiamento della circolazione atmosferica, con impulsi d’aria fredda provenienti dal Nord Europa, aprirà una fase più dinamica ed instabile, caratterizzata da un sensibile abbassamento delle temperature. Il tempo instabile perdurerà almeno fino alla fine della settimana, con piogge alternate a fasi asciutte. (3BMETEO)