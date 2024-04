Monte Sant’Angelo, 18 aprile 2024 – Il Comune di Monte Sant’Angelo ha pubblicato un avviso di concorso pubblico per titoli ed esami volto alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore tecnico Geometra” nell’ambito dell’Area degli Istruttori (ex Cat. C/1) secondo il CCNL 16/11/2022, settore Funzioni Locali.

L’opportunità lavorativa è destinata al Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo, offrendo una posizione stabile e impegnativa nel contesto della pubblica amministrazione locale.

L’avviso di selezione è stato reso pubblico attraverso il Portale del Reclutamento “inPA”, accessibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, oltre che sul sito istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo (https://www.montesantangelo.it/) nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce Bandi di concorso.

I candidati interessati devono presentare la loro domanda di ammissione esclusivamente tramite procedura telematica, autenticandosi mediante SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilando l’apposito modulo di candidatura sul Portale “inPA”. È necessario registrarsi sul Portale prima di poter procedere con la compilazione e l’invio della domanda.

Il termine perentorio per la registrazione, la compilazione e l’invio online delle domande è fissato in venti giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo. Pertanto, le domande dovranno essere trasmesse telematicamente entro e non oltre le ore 23:59 del 08 maggio 2024. Si sottolinea che la mancata osservanza di questo termine comporterà l’esclusione automatica dal concorso.

https://www.montesantangelo.it/it/news/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-1-posto-profilo-professionale-istruttore-tecnico-geometra