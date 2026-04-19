Ultimo appuntamento casalingo della regular season per l’Audace Cerignola, che nel 37° turno del campionato di Serie C girone C ospita al “Monterisi” il Team Altamura. Una sfida dal peso specifico elevato: gli ofantini cercano il ritorno alla vittoria per continuare a inseguire il settimo posto, distante appena un punto e fondamentale per disputare in casa il primo turno dei playoff.

La vigilia del derby murgiano è stata segnata dalle parole del direttore sportivo Elio Di Toro, intervenuto in conferenza stampa con un messaggio che sa di possibile commiato dopo sette anni alla guida dell’area tecnica:

“Questa potrebbe essere l’ultima gara casalinga della stagione, e forse anche la mia al Monterisi – ha dichiarato – così come quella del patron Nicola Grieco. Sarebbe bello vedere lo stadio pieno per ringraziarlo per quanto fatto in questi anni”.

Il futuro resta incerto anche per lo stesso DS: “Potrei andare via ma anche restare. Potrebbe esserci un cambio societario e sarà giusto lasciare a chi arriverà le proprie valutazioni. In questa stagione abbiamo lavorato per ridurre i costi, rendendo il club più sostenibile e appetibile. Nonostante ciò abbiamo centrato per il quarto anno consecutivo i playoff: un risultato importante e tutt’altro che scontato”.

Quella contro l’Altamura potrebbe dunque rappresentare la fine di un ciclo. Il presidente Nicola Grieco sembra orientato a lasciare dopo dieci anni, mentre il vicepresidente Gianni Nardiello, insieme a un gruppo di imprenditori locali, sarebbe pronto a garantire continuità al progetto. Anche Di Toro resta in bilico, nonostante l’interesse di altre società, tra cui il Foggia.

Sul campo, la squadra di Vincenzo Maiuri è chiamata a reagire dopo un momento complicato: quattro gare senza vittorie e cinque sconfitte esterne consecutive, l’ultima a Caserta. L’obiettivo è superare Monopoli e Casarano in classifica, mentre il Team Altamura di Mangia arriva con le stesse ambizioni playoff.

Non mancano le assenze: squalificato il centravanti Diego Gambale, mentre Parlato ha chiuso anzitempo la stagione per un infortunio al ginocchio.

La gara sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo, con fischio d’inizio fissato alle ore 20:30 e diretta su Sky Sport e Now TV. La società ha inoltre promosso prezzi popolari, con biglietti a 10 euro in tutti i settori, per spingere il pubblico a sostenere la squadra in una serata che può valere molto più di tre punti. Lo riporta tuttocalciopuglia.com.