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Home // Foggia // Dino Carta ucciso in strada a Foggia, la moglie al Tg1: «Era felice, mi disse: “Dieci minuti e torno”»

SARA TRAISCI Dino Carta ucciso in strada a Foggia, la moglie al Tg1: «Era felice, mi disse: “Dieci minuti e torno”»

"Era felicissimo di essere tornato prima a casa. Mi ha detto: “Dieci minuti e torno, il tempo di portare Maya e stiamo assieme"

Dino Carta ucciso in strada a Foggia, la moglie al Tg1: «Era felice, mi disse: “Dieci minuti e torno”»

Dino Carta ucciso in strada a Foggia, la moglie al Tg1: «Era felice, mi disse: “Dieci minuti e torno”» - SCREENSHOOT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Aprile 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA — «Era felicissimo di essere tornato prima a casa. Mi ha detto: “Dieci minuti e torno, il tempo di portare Maya e stiamo assieme”». È il ricordo struggente di Sara Traisci, moglie di Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso per strada a Foggia. La donna ha parlato per la prima volta ai microfoni del Tg1, affidando alle sue parole il dolore per una tragedia che ha sconvolto la città.

Dino Carta era uscito per una breve passeggiata con il cane, ma da quel momento non ha più fatto ritorno. Ad attenderlo, lungo la strada, il suo assassino: quattro colpi di pistola lo hanno raggiunto, uccidendolo. Un delitto brutale, consumato in pochi istanti, che ha spezzato la vita di un uomo descritto da tutti come mite, dedito alla famiglia e al lavoro.

Quarantadue anni, padre di due figlie nate da relazioni diverse, Dino condivideva con Sara anche la gioia recente per i dieci mesi della loro bambina, festeggiati appena prima dell’omicidio. «Un marito, un uomo d’oro», lo definisce la moglie, che respinge con forza ogni ipotesi di una vita segnata da contrasti o inimicizie. «Mio marito non ha mai avuto nemici», afferma.

Preparatore atletico e ministrante in chiesa, Carta viene ricordato come una persona perbene, legata ai valori della famiglia e della fede. Proprio per questo, il movente dell’agguato resta ancora avvolto nel mistero. «Voglio capire perché hanno fatto del male a una persona che non ha mai fatto male a nessuno e perché non dovesse essere più insieme alle sue figlie», dice Sara Traisci, con parole che restituiscono tutta la disperazione di una famiglia distrutta.

Nel frattempo, le indagini proseguono. Gli inquirenti sono sulle tracce di un uomo ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza: indossava un cappuccio e si muoveva a bordo di una bicicletta elettrica. È questa, al momento, una delle immagini chiave su cui stanno lavorando Procura e Carabinieri.

Tra le piste al vaglio degli investigatori, anche un episodio risalente a tre anni fa: la morte di un uomo, noto alle forze dell’ordine, precipitato da un’impalcatura del palazzo in cui viveva Dino Carta. Un fatto archiviato come incidente, ma che oggi viene riconsiderato per verificare eventuali collegamenti con l’omicidio. Al momento, però, resta tutto da chiarire.

Nel suo appello pubblico, Sara Traisci chiede coraggio e collaborazione: «Spero che ci sia meno omertà e più coraggio. Se qualcuno ha visto qualcosa, se qualcuno sa anche un minimo particolare, lo dica alle forze dell’ordine, per fare chiarezza e dare giustizia a Dino».

Parole semplici e potentissime, che trasformano il dolore privato in una richiesta di verità. Mentre Foggia resta scossa da un delitto che interroga l’intera comunità, la speranza della famiglia è che chi sa parli, rompendo il silenzio che troppo spesso accompagna i fatti di sangue. Lo riporta leggo.it

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