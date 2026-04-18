CERIGNOLA – Non è più tempo di analisi né di semplici attestati di solidarietà. È il messaggio emerso con forza venerdì 17 aprile durante la riunione della Commissione Sicurezza, convocata dal presidente Michele Romano. Sul tavolo, una situazione sempre più critica: una città sotto pressione e un presidio fondamentale dello Stato privo di guida.

Cerignola appare oggi ferita ed esasperata, lasciata sola proprio nel momento di maggiore vulnerabilità. Il tessuto economico locale continua a subire i colpi di furti e rapine, spesso violente, mentre cresce tra cittadini e imprenditori un diffuso senso di insicurezza.

A rendere ancora più delicato il quadro è l’assenza del dirigente del Commissariato di Polizia. Dopo la promozione e il trasferimento del dottor Spadaro, infatti, il ruolo non è stato ancora assegnato, nonostante le ripetute richieste di rafforzare il presidio elevandolo a struttura di “primo livello”.

Una mancanza che pesa, e che secondo le istituzioni locali contribuisce a indebolire la presenza dello Stato sul territorio. “Una situazione inaccettabile – hanno dichiarato congiuntamente l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il consigliere Nicola Netti – che espone ulteriormente la città e ne compromette la capacità di risposta”.

Il grido d’allarme è chiaro: servono interventi immediati, non più rinviabili, per restituire sicurezza e fiducia a una comunità che chiede risposte concrete.

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