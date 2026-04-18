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MAZZAMURRO MIGRANTI Manfredonia, accoglienza e sicurezza: Mazzamurro (Sant’Orsola): “Serve chiarezza, è una fase transitoria”

Il dirigente sottolinea come le preoccupazioni legate alla sicurezza non possano essere ignorate, ma vadano governate con strumenti concreti

Manfredonia, accoglienza e sicurezza: Mazzamurro (Sant’Orsola): “Serve chiarezza, è una fase transitoria”

Manfredonia, accoglienza e sicurezza: Mazzamurro (Sant’Orsola): “Serve chiarezza, è una fase transitoria”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Sul tema dei richiedenti asilo e della gestione dell’accoglienza in città interviene Salvatore Mazzamurro, dirigente provinciale della Comunità Sant’Orsola, che richiama istituzioni e opinione pubblica a un approccio più equilibrato e responsabile.

Non parlo da politico – afferma – ma nell’interesse della città. Serve fare chiarezza sulla situazione: i cittadini devono essere informati e messi nelle condizioni di comprendere cosa sta accadendo”. Secondo Mazzamurro, quello attuale è un passaggio delicato ma temporaneo: “Si tratta di una situazione transitoria, che va spiegata con trasparenza, evitando allarmismi e strumentalizzazioni”.

Il dirigente sottolinea come le preoccupazioni legate alla sicurezza non possano essere ignorate, ma vadano governate con strumenti concreti. “No al razzismo – precisa – ma disciplina e rispetto delle regole da parte di tutti, richiedenti asilo e cittadini compresi”.

Un punto centrale riguarda la gestione degli ospiti: “Devono essere monitorati e inseriti in progetti seri di integrazione. Non possono essere lasciati nell’ombra o gestiti in modo confuso, magari diventando strumenti di interessi politici. Questo non è accettabile e non fa bene alla comunità”.

Mazzamurro richiama poi direttamente le responsabilità dell’amministrazione: “Il sindaco deve garantire sicurezza e tranquillità alla comunità sipontina. È necessario dire con chiarezza cosa si sta facendo e quali sono le misure adottate per evitare criticità”.

Nel ragionamento rientra anche il contesto territoriale più ampio. “Borgo Mezzanone è parte del comune di Manfredonia – evidenzia – e non si può affrontare il tema dell’accoglienza senza considerare quella realtà, che rappresenta una criticità evidente e irrisolta”.

Infine, l’attenzione si sposta sulle possibili soluzioni operative: “Ci sono immobili e locali che possono essere adeguati e utilizzati in modo più ordinato. Serve programmazione, non improvvisazione”.

Il messaggio è chiaro: meno slogan e più gestione concreta. “Fare chiarezza sulla situazione è il primo passo – conclude – perché solo così si possono tenere insieme sicurezza, legalità e rispetto delle persone”.

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