Manfredonia al centro del dibattito sulla longevità: successo per il Forum di Geriatria

Grande successo per il quinto Forum di Geriatria, dal titolo “Longevità: un ruolo nuovo nella società di domani”, che si è tenuto presso il Boutique Hotel Maiorano di Manfredonia.

Il saluto di benvenuto e l’apertura del forum sono stati affidati al presidente, dott. Potito Salatto.

Il responsabile scientifico, dott. Serafino Talarico, ha colto l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti e i due Lions Club di Manfredonia: il Manfredonia Host, nella persona del presidente dott. Giuseppe Grasso, e il Manfredonia Sipontum, rappresentato dal presidente dott. Vincenzo Lo Riso.