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MANFREDONIA GATTI Manfredonia attiva un servizio per la cura dei gatti randagi feriti

Il Comune di Manfredonia ha proceduto all’affidamento del servizio temporaneo relativo ai trattamenti sanitari destinati ai gatti randagi rinvenuti feriti

Il Comune di Manfredonia ha proceduto all’affidamento del servizio temporaneo relativo ai trattamenti sanitari destinati ai gatti randagi rinvenuti feriti

Il Comune di Manfredonia ha proceduto all’affidamento del servizio temporaneo relativo ai trattamenti sanitari destinati ai gatti randagi rinvenuti feriti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha proceduto all’affidamento del servizio temporaneo relativo ai trattamenti sanitari destinati ai gatti randagi rinvenuti feriti, incidentati o comunque in condizioni che richiedano un intervento veterinario urgente, nei casi che non rientrano nelle competenze del Servizio Veterinario della ASL previste dalla normativa vigente.

L’intervento consentirà di garantire cure e assistenza veterinaria in situazioni delicate, offrendo una risposta concreta a una problematica spesso affrontata esclusivamente grazie al senso civico di volontari e associazioni. Il servizio è stato affidato all’ENPA sezione di Manfredonia, che opererà attraverso ambulatori veterinari di liberi professionisti, secondo le necessità dei singoli casi e nel raccordo previsto con i servizi competenti.

“Si tratta di un risultato importante, frutto di una scelta che ho fortemente voluto anche in sede di bilancio, destinando risorse specifiche a questo obiettivo – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura con delega al Randagismo e al Benessere Animale, Maria Teresa Valente –. Quando si parla di tutela animale servono atti concreti e oggi il Comune compie un passo importante.”

Per il servizio è stata prevista una dotazione economica pari a 10 mila euro sul capitolo dedicato alla promozione del benessere animale.

“La somma stanziata è un primo passo e sarà utilizzata con attenzione e senso di responsabilità. Ogni situazione sarà valutata con scrupolo, per evitare utilizzi impropri o richieste non coerenti con le finalità del servizio. Il primo passaggio resta sempre la segnalazione alla Polizia Locale, che effettuerà le necessarie verifiche e le valutazioni del caso” prosegue Maria Teresa Valente. “Da quanto ci risulta, siamo l’unico Comune della provincia di Foggia ad aver previsto e attivato una misura di questo tipo. È un segnale di attenzione che considero doveroso verso gli animali e verso una città che vuole affrontare il tema con serietà.”
“Accogliamo questo affidamento con senso di responsabilità e con lo spirito di servizio che da sempre accompagna il nostro impegno sul territorio – dichiara Marco Lupoli, responsabile dell’ENPA di Manfredonia –. In questi anni tanti volontari si sono spesi quotidianamente per soccorrere animali in difficoltà, spesso affrontando emergenze con mezzi limitati. Sapere che oggi esiste una collaborazione strutturata con il Comune rappresenta un passo importante. Continueremo a fare la nostra parte con serietà, sensibilità e attenzione verso ogni vita da tutelare.”

L’Amministrazione comunale conferma così l’impegno sul fronte del benessere animale, della tutela degli animali randagi in difficoltà e del sostegno alle realtà associative che operano sul territorio.

 

 

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