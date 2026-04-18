Manfredonia, nove taniche di carburante abbandonate sulla SP 59 probabile merce rubata

MANFREDONIA – Ritrovamento sospetto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 59, nel tratto Frattarolo–Candelaro. Intorno alle ore 17, nell’erba a margine della carreggiata, sono state rinvenute nove taniche contenenti carburante, presumibilmente di provenienza illecita.

Sul posto è intervenuto Alessandro Manzella, insieme alle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, che hanno provveduto a segnalare la presenza del materiale e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire l’origine delle taniche e verificare l’eventuale collegamento con episodi di furto.

Non si esclude che il carburante possa essere stato abbandonato in fretta dopo un’azione illecita o in seguito a controlli sul territorio. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.