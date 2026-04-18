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Home // Cronaca // Manfredonia, nove taniche di carburante abbandonate sulla SP 59: probabile merce rubata

CARBURANTE TANICHE Manfredonia, nove taniche di carburante abbandonate sulla SP 59: probabile merce rubata

Ritrovamento sospetto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 59, nel tratto Frattarolo–Candelaro

Manfredonia, nove taniche di carburante abbandonate sulla SP 59 probabile merce rubata (1)

Manfredonia, nove taniche di carburante abbandonate sulla SP 59 probabile merce rubata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Ritrovamento sospetto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 59, nel tratto Frattarolo–Candelaro. Intorno alle ore 17, nell’erba a margine della carreggiata, sono state rinvenute nove taniche contenenti carburante, presumibilmente di provenienza illecita.

Sul posto è intervenuto Alessandro Manzella, insieme alle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, che hanno provveduto a segnalare la presenza del materiale e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire l’origine delle taniche e verificare l’eventuale collegamento con episodi di furto.

Non si esclude che il carburante possa essere stato abbandonato in fretta dopo un’azione illecita o in seguito a controlli sul territorio. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

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