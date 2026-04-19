Manfredonia ricorda Enrico Berlinguer, Bianca: “Mio padre è ancora nel cuore di questo Paese”

MANFREDONIA – Un pomeriggio e una serata carica di emozione, memoria e partecipazione quella vissuta a Manfredonia per l’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer, realizzato in città dall’artista Zabou. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il sindaco di Manfredonia, il già sindaco Angelo Riccardi, il Comitato organizzatore e numerosi cittadini. Protagonista dell’iniziativa Bianca Berlinguer, figlia dello storico leader politico, arrivata in città per ricordare il padre davanti a un pubblico partecipe e commosso.

Dopo lo svelamento dell’opera, la serata è proseguita in teatro con un momento di approfondimento e racconto pubblico, in cui la giornalista ha ripercorso non solo la figura politica del padre, ma anche il suo lato più umano e familiare.

“Vederlo così, gigante, nella sua città, è un’emozione molto forte”

Bianca Berlinguer ha raccontato l’impatto provato davanti al murale inaugurato pochi minuti prima. “È un’emozione molto bella, anche perché è gigantesco. Lo avevamo visto in fotografia, ma dal vivo è tutta un’altra cosa. Soprattutto, per noi è sempre bellissimo e importantissimo vedere che papà sia rimasto così nel cuore di questo Paese, pur essendosene andato 42 anni fa”.

Un ricordo che, ha sottolineato, non si è mai affievolito, anzi continua a vivere attraverso iniziative, libri, film, mostre, piazze e momenti pubblici.

“Ogni anno, ogni momento forse, ci sono tantissime iniziative che lo ricordano: film, libri, inaugurazioni di piazze, mostre fotografiche e anche questo murale. Continuamente cercano me, le mie sorelle e mio fratello per chiederci di partecipare, di raccontare com’era, com’era a casa, com’erano quegli anni. La cosa più bella per noi è sapere che questo Paese lo ricorda, lo rimpiange e soprattutto rimpiange quella politica che papà ha rappresentato”.

“Ha incarnato un modo di fare politica che coincideva con la sua stessa vita”

Nel suo intervento, Bianca Berlinguer ha provato anche a spiegare perché, a distanza di oltre quattro decenni dalla morte, la figura del padre susciti ancora tanta partecipazione, anche tra chi non lo ha conosciuto direttamente.

“Mi sono chiesta tante volte come mai, dopo 42 anni dalla sua morte, si continui ancora a pensare tanto a lui. Mi sono data questa risposta: ha incarnato un modo di fare politica che è stata la sua stessa vita. La sua vita è stata totalmente dedicata alla realizzazione degli ideali in cui credeva”.

E ancora: “Probabilmente si sente ancora, anche da parte di tanti giovani che non l’hanno conosciuto, che aveva un’idea alta della politica. La politica come impegno, come passione, come qualcosa di nobile. Anzi, forse l’attività più nobile che c’è, perché significa mettere la propria vita a disposizione della collettività per migliorare quella di tutti gli altri”.

“La commozione attorno a lui nasce da un progetto collettivo di cambiamento”

Uno dei passaggi più intensi dell’incontro ha riguardato il particolare sentimento che ancora oggi accompagna il ricordo di Enrico Berlinguer: non solo stima o nostalgia, ma una vera e propria commozione popolare.

Secondo Bianca Berlinguer, questo dipende dal fatto che suo padre, insieme al Partito Comunista Italiano, riuscì a rappresentare per milioni di persone un’idea concreta di trasformazione del Paese.

“Penso che lui, ma non solo lui, anche il Partito Comunista Italiano, siano stati capaci di rappresentare in questo Paese un progetto concreto di cambiamento della società, nel quale si sono identificati milioni di persone”.

“Milioni di persone che hanno combattuto, lottato, sacrificato la propria vita – e per sacrificio intendo il proprio tempo libero, le vacanze, l’impegno quotidiano – per realizzare un progetto in cui credevano profondamente”.

Da qui, il ricordo di una politica vissuta come scelta totale, personale e collettiva.

“C’era una partecipazione vera, una passione autentica, il sentirsi parte di qualcosa di comune. Si sapeva che il segretario era come il militante che la mattina andava a diffondere l’Unità. Non c’era nessuna differenza”.

Bianca Berlinguer ha insistito molto sul valore della coerenza personale del padre e della classe dirigente comunista di quegli anni. “Tutti i dirigenti comunisti versavano quasi tutto il loro stipendio al partito e trattenevano solo una parte equiparata allo stipendio dei metalmeccanici. Mio padre, anzi, vicino a lui era un privilegiato perché il segretario prendeva qualcosa in più”.

Per la giornalista, si trattò di una vera e propria scelta esistenziale: “Quella di mio padre è stata una scelta di vita, sicuramente fatta quando era molto giovane. Penso che ancora oggi si senta quanto la sua vita sia stata totalmente immedesimata con quella causa, con la causa del Partito Comunista Italiano”.

“In casa, però, restavamo una famiglia”

Nel corso dell’incontro è emerso anche il lato privato di Enrico Berlinguer. Bianca ha raccontato come, nonostante il peso enorme della politica nella vita pubblica del padre, dentro casa esistesse una netta distinzione tra il ruolo istituzionale e quello familiare.

“Il partito non era la religione di casa, anche perché mia madre non era comunista. Era una donna cattolica, diversissima da mio padre, eppure si innamorarono profondamente”.

E ha aggiunto: “Certo, il partito occupava moltissimo spazio nella vita del segretario, soprattutto negli anni del terrorismo, quando mio padre era molto scortato e sottoposto a misure di sicurezza di ogni genere. Però, quando si chiudeva quella porta di casa, restava la nostra famiglia. Sono stati molto attenti a separare la vita pubblica da quella privata”.

Gli anni del compromesso storico e la paura per la democrazia

Ampio spazio è stato dedicato anche agli anni Settanta, al compromesso storico e alla drammaticità del contesto politico di allora, segnato da terrorismo, tensioni internazionali e fragilità democratiche. Bianca Berlinguer ha offerto una lettura molto netta: “Il compromesso storico, parliamoci chiaro, non c’è mai stato davvero. È stato teorizzato, ma non è mai stato realizzato. Il Pci non ha mai governato l’Italia e non ha mai avuto un ministro in un governo del Paese”.

Tuttavia, quella prospettiva politica nacque – ha spiegato – in un contesto internazionale segnato anche dal golpe cileno contro Salvador Allende. “Quella cosa colpì molto papà. Il mondo allora era diviso in due blocchi, e né gli Stati Uniti né l’Unione Sovietica avevano alcun interesse a vedere un partito che si chiamava comunista andare al governo attraverso libere elezioni”.

Tra i passaggi più forti dell’intervento, anche il ricordo dell’incidente avvenuto in Bulgaria nel 1973, che Enrico Berlinguer considerò sempre con grande sospetto.

“Papà aveva subito un terribile incidente in Bulgaria, dal quale si salvò per miracolo. Ha sempre sospettato che potesse trattarsi di un attentato, per il modo in cui si verificò”. Bianca Berlinguer ha raccontato che il padre non ne parlò mai pubblicamente, ma che in famiglia quel dubbio era noto.

“Noi a casa lo sapevamo, perché appena arrivato ne parlò immediatamente con mamma. Non ne parlò mai pubblicamente perché non c’erano prove, ma lui ne era profondamente convinto”.

Infine, un passaggio sul rigore istituzionale che, secondo Bianca Berlinguer, fu una delle caratteristiche più forti del padre. “Mio padre pensava sempre che le regole andassero rispettate e che non bisognasse in nessun modo infrangerle. Casomai cambiarle, ma non infrangerle”. Un principio che ha attraversato tutta la sua parabola politica e che, secondo la figlia, spiega ancora oggi la forza del suo ricordo. L’inaugurazione del murale e la partecipazione registrata in teatro hanno confermato quanto la figura di Enrico Berlinguer continui a parlare anche al presente.