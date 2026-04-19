Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno. In Puglia cala il numero delle prenotazioni urgenti, si accorciano i tempi medi di attesa per le prestazioni con codice “U”, ma resta aperto un nodo decisivo: quasi una richiesta urgente su due risulta inappropriata. È questo il quadro che emerge dal monitoraggio regionale sulle liste d’attesa, che fotografa un sistema in parziale miglioramento sul fronte dei tempi, ma ancora appesantito da un uso eccessivo o non sempre corretto delle prescrizioni prioritarie.

Il primo dato positivo riguarda proprio la riduzione delle richieste urgenti tra gennaio e febbraio. Il calo, pari al 7,78%, ha avuto un effetto immediato sulla capacità del sistema sanitario di rispondere entro le 72 ore previste. In parallelo, l’attesa media per le prestazioni urgenti è scesa da 10 a 4 giorni, mentre per quelle brevi, da erogare entro 10 giorni, si è passati da 34,5 a 24 giorni. Tempi che restano ancora superiori alle soglie fissate dalla normativa, ma che segnalano comunque una tendenza al riassorbimento.

Dietro questo miglioramento, secondo le analisi del tavolo di monitoraggio coordinato da Lucia Bisceglia per Aress, ci sarebbe un doppio effetto: da un lato il piano regionale di recupero delle liste d’attesa, dall’altro il lavoro avviato nelle singole Asl insieme ai medici prescrittori, soprattutto i medici di medicina generale, con l’obiettivo di rafforzare criteri e controlli nella fase di assegnazione delle priorità.

I numeri mostrano una sostanziale stabilità nelle altre classi di prenotazione, ma alcune prestazioni fanno registrare un calo più marcato. È il caso, per esempio, delle ecografie dell’addome in classe breve, passate da 3.591 a 2.998, e di diverse tipologie di risonanze magnetiche e Tac sottoposte a monitoraggio. In particolare, diminuiscono dell’11% le risonanze articolari urgenti e del 5% quelle brevi, un dato che sembra confermare l’efficacia di un maggior filtro prescrittivo.

Il punto più delicato, però, emerge dall’analisi qualitativa delle prestazioni recuperate. Tra gennaio e marzo sono state esaminate 1.520 prescrizioni urgenti, confrontandole a posteriori con i criteri del manuale Rao di Agenas, il riferimento nazionale per l’appropriatezza prescrittiva. In 704 casi, pari al 46%, non sono state rilevate indicazioni cliniche specifiche tali da giustificare il codice di urgenza secondo i parametri condivisi. Non significa necessariamente che il medico abbia sbagliato valutazione, ma evidenzia un’area grigia in cui l’attribuzione del codice “U” si è basata soprattutto sul giudizio individuale, anziché su criteri standardizzati.

Le criticità si concentrano soprattutto in alcune prestazioni. In cima alla lista c’è la visita cardiologica urgente, con 122 casi nei quali il quadro clinico non risultava compatibile con l’accesso rapido in ambulatorio. In situazioni realmente acute, come un sospetto infarto, il percorso corretto è infatti il Pronto soccorso. Lo stesso ragionamento vale per le colonscopie, che per loro natura mal si conciliano con l’urgenza entro 72 ore, anche solo per i tempi necessari alla preparazione del paziente. Seguono le prime visite neurologiche e le Tac del torace, anch’esse al centro di un possibile ricorso eccessivo alla classificazione urgente.

Dal canto loro, i medici di famiglia osservano che una valutazione retrospettiva non sempre riesce a restituire la condizione concreta con cui il paziente si è presentato al momento della visita. È un’obiezione che tocca un punto reale: la medicina territoriale si muove spesso in una zona di incertezza clinica che rende difficile l’applicazione rigida di schemi standard. Ma è altrettanto vero che, se una prestazione urgente può attendere giorni senza aggravare il quadro del paziente, allora la sua classificazione iniziale merita di essere rivista.

Secondo i dati più recenti, ancora provvisori, l’indice di inappropriatezza sarebbe comunque in discesa e nel trimestre gennaio-marzo dovrebbe attestarsi intorno al 36%. Un segnale incoraggiante, che la Regione intende utilizzare come base per un confronto più strutturato con i medici di medicina generale. Anche perché dal monitoraggio emerge un altro elemento significativo: il 20% dei prescrittori concentra l’80% delle richieste brevi e urgenti. Un dato che suggerisce una forte disomogeneità nei comportamenti prescrittivi e che rende ancora più urgente la definizione di linee guida condivise.

L’obiettivo, infatti, è arrivare alla stesura di un documento di indirizzo che chiarisca quando sia davvero necessario indicare un’urgenza e quando, invece, una visita o un esame possano essere programmati in tempi ordinari o senza priorità. È su questo terreno che si giocherà la sfida dei prossimi mesi. Perché l’aumento straordinario dell’offerta, messo in campo per ridurre le liste d’attesa, non potrà durare all’infinito. Una volta esaurita quella spinta, sarà inevitabile intervenire sulla domanda, evitando che il sistema venga congestionato da richieste improprie.

Resta comunque critica la situazione di alcune prestazioni ad alta pressione, come le risonanze magnetiche, le visite cardiologiche e le colonscopie, che continuano a scontare il peso delle vecchie prenotazioni non ancora del tutto smaltite. Il tema, del resto, non riguarda solo la Puglia ma l’intero Paese. Tuttavia, nella regione, si sta cercando di costruire un sistema di monitoraggio più rigoroso e capace di distinguere ciò che funziona da ciò che invece continua a rallentare la macchina sanitaria.

Il vero snodo, in definitiva, non è soltanto aumentare il numero delle prestazioni erogate, ma governare meglio la domanda. Perché la tenuta del sistema sanitario passa anche dalla capacità di riservare l’urgenza a chi ne ha davvero bisogno.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno