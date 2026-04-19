"Provincia di Foggia al voto": sindaci e consiglieri rinnovano il Consiglio provinciale

Foggia, 19 aprile 2026 – Si vota oggi per il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia di Foggia. Le operazioni elettorali sono in corso dalle ore 8:00 alle 20:00 presso il seggio unico allestito nella sede dell’Ente.
Si tratta di un’elezione di secondo livello, come previsto dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014, che coinvolge esclusivamente gli amministratori locali: elettori sono infatti i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni del territorio provinciale.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere. Il voto è ponderato in base alla popolazione del Comune di appartenenza, secondo quanto stabilito dai commi 32, 33 e 34 dell’articolo 1 della legge Delrio.
Le liste in campo
Sono cinque le liste presentate, ciascuna espressione di diverse aree politiche e civiche del territorio:
- Lista n. 1 – “Sei Tu – Nobilitelli Presidente”
- Lista n. 2 – “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”
- Lista n. 3 – “Insieme per la Capitanata”
- Lista n. 4 – “Campo Largo per la Capitanata”
- Lista n. 5 – “Forza Capitanata”
Complessivamente sono decine i candidati alla carica di consigliere provinciale, provenienti da diversi Comuni della Capitanata e già impegnati nelle amministrazioni locali.
Tra i nomi in corsa figurano amministratori di Foggia, San Severo, Cerignola, Manfredonia, Lucera, San Giovanni Rotondo e altri centri del territorio, a conferma del carattere rappresentativo dell’assemblea provinciale.
Sebbene non coinvolga direttamente i cittadini, il rinnovo del Consiglio provinciale riveste un ruolo importante per la governance del territorio. L’ente Provincia continua infatti a esercitare competenze fondamentali, tra cui viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale.
Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. I risultati determineranno la nuova composizione del Consiglio provinciale, che affiancherà il Presidente nella gestione dell’ente per i prossimi anni.
fotogallery enzo maizzi