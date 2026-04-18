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BELLOMO DECARO Puglia, Bellomo (FI): “I primi 100 giorni di Decaro sono un flop”. Ecco perché

Critiche anche sul fronte economico. Bellomo evidenzia la sospensione della ricezione di nuove domande per strumenti come Contratti di Programma

Decaro: “Mobilità passiva in Puglia costa 345 milioni, serve inversione di rotta”

Antonio Decaro - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

BARI – “Nei primi cento giorni alla guida della Regione, Decaro ha già mostrato tutti i suoi limiti”. È un giudizio netto quello espresso dal deputato di Forza Italia Davide Bellomo, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, che traccia un bilancio fortemente critico dell’avvio di mandato del governatore pugliese.

Secondo Bellomo, l’azione dell’esecutivo regionale si sarebbe concentrata più sulla comunicazione che su interventi concreti. “Ha fatto passerelle nei pronto soccorso, promettendo interventi rapidi per alleggerire la pressione sugli ospedali”, afferma, sottolineando però come i piani sperimentali sulle liste d’attesa approvati dalla giunta non prevedano risultati immediati. “Lo stesso testo regionale chiarisce che l’obiettivo non era certo abbatterle in pochi mesi, mentre i pugliesi continuano a fare i conti con una sanità in affanno”.

Critiche anche sul fronte economico. Bellomo evidenzia la sospensione della ricezione di nuove domande per strumenti come Contratti di Programma, PIA, MiniPIA e PIA Turismo, misure considerate fondamentali per sostenere imprese e investimenti. “Una scelta che colpisce soprattutto le piccole e medie imprese e che descrive una macchina regionale più impegnata a frenare che a sostenere lo sviluppo”, sostiene.

Altro nodo riguarda la governance interna: “Dopo tre mesi, si registra il rinvio delle nomine dei capi dipartimento con la proroga degli incarichi esistenti. Una decisione che può apparire neutra, ma che evidenzia l’assenza di una visione chiara su come riorganizzare la macchina amministrativa”.

Il punto più critico, secondo l’esponente azzurro, resta però il disavanzo sanitario, stimato tra i 369 e i 370 milioni di euro. “C’è il rischio concreto di scaricare il peso sui cittadini attraverso l’aumento dell’addizionale Irpef”, denuncia Bellomo, che attribuisce le responsabilità anche alle precedenti gestioni regionali.

“La verità è semplice – conclude –: finora Decaro ha curato soprattutto l’immagine, i social e le visite. Ma governare significa assumersi responsabilità e risolvere i problemi. E, almeno per ora, il risultato è sotto gli occhi di tutti: un flop”.

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