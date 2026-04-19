Edizione n° 6040

BALLON D'ESSAI

SUPERSTRADA GARGANO // Superstrada nel Parco del Gargano, è polemica: «Costosa e inutile»
19 Aprile 2026 - ore  10:35

CALEMBOUR

BAMBOLA FRIGO // Bambola in un frigo abbandonato scambiata per un cadavere: allarme rientrato in Puglia
19 Aprile 2026 - ore  09:38

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Capitanata // Rifiuti ancora abbandonati a oltre un anno dal sequestro. Marasco: “Basta inerzia, il rischio ambientale e sanitario è altissimo”

MARASCO RIFIUTI Rifiuti ancora abbandonati a oltre un anno dal sequestro. Marasco: “Basta inerzia, il rischio ambientale e sanitario è altissimo”

Giuseppe Marasco, Guardie Ambientali Civilis di Manfredonia: “Se quei rifiuti venissero incendiati, il danno sarebbe devastante per aria, suolo, acqua e salute pubblica”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Aprile 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

A oltre un anno dal sequestro dell’area effettuato dai Carabinieri Forestali di Ascoli Satriano, i rifiuti risultano ancora presenti sul sito, nonostante il successivo dissequestro disposto nell’ambito della procedura di bonifica. Una situazione che continua a destare forte preoccupazione sul fronte ambientale, sanitario e della sicurezza del territorio.

A lanciare l’allarme è Giuseppe Marasco, delle Guardie Ambientali Civilis di Manfredonia, che richiama l’attenzione su un pericolo concreto: quello di un eventuale incendio del materiale accumulato.

“Il rischio più grave è proprio quello di un incendio, doloso o anche favorito dalle alte temperature estive. Se quei rifiuti tossici dovessero prendere fuoco, il danno sarebbe pesantissimo e coinvolgerebbe più livelli: ambiente, agricoltura, salute pubblica ed economia del territorio”, dichiara Marasco.

Secondo quanto evidenziato, la combustione incontrollata di rifiuti tossici o agricoli non autorizzati — tra cui plastiche, fitofarmaci scaduti, oli, vernici e residui chimici — produrrebbe una miscela altamente pericolosa di sostanze inquinanti. Tra queste figurano diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), PCB, metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio, oltre a composti organici volatili e polveri fini.

“Quando si bruciano rifiuti di questo tipo in maniera incontrollata, soprattutto a bassa temperatura, si liberano nell’aria sostanze cancerogene e persistenti. Il problema è che il mix esatto è imprevedibile, perché dipende dalla natura dei materiali presenti nel cumulo”, spiega Marasco.

Le conseguenze, sottolinea, non riguarderebbero soltanto l’aria. La nube tossica potrebbe infatti propagarsi per chilometri e ricadere sui terreni circostanti, contaminando suolo, colture e risorse idriche.

“Le ceneri e i residui della combustione possono trasferire metalli pesanti e diossine nel terreno, con effetti che durano anni. In caso di pioggia, il dilavamento trascina queste sostanze nei fossi, nei canali e persino nei pozzi, con il rischio di immetterle nella catena alimentare”, aggiunge.

Particolarmente delicato è il capitolo che riguarda l’agricoltura. La contaminazione dei terreni può compromettere la qualità delle produzioni agricole, con ripercussioni economiche dirette sulle aziende e sull’intero comparto.

“Terreni esposti a questo tipo di contaminazione possono diventare non idonei alle coltivazioni. Gli inquinanti vengono assorbiti da ortaggi, cereali e foraggi, con possibili blocchi alla vendita, sequestri e obblighi di bonifica. Sono scenari che abbiamo già visto in altre aree drammaticamente note del Paese”, osserva Marasco.

Non meno allarmante, secondo le Guardie Ambientali Civilis, è il quadro relativo alla salute pubblica. L’esposizione ai fumi tossici può provocare effetti immediati, come irritazioni e problemi respiratori, ma anche conseguenze di lungo periodo per chi vive o lavora nelle vicinanze.

“Ci sono rischi acuti, come intossicazioni e difficoltà respiratorie, ma anche rischi cronici, legati all’aumento di patologie tumorali, dermatiti, danni al sistema immunitario e malattie dell’apparato respiratorio. Non possiamo permetterci di sottovalutare una minaccia di questa portata”, afferma.

Marasco richiama infine l’attenzione anche sulle implicazioni giudiziarie e amministrative legate all’eventuale combustione illecita dei rifiuti, ribadendo la necessità di un intervento rapido e risolutivo.

“Qui non si tratta solo di degrado ambientale, ma di una vera emergenza potenziale. Occorre rimuovere i rifiuti prima che accada l’irreparabile. Dopo un incendio, i costi di bonifica schizzerebbero a livelli altissimi e il territorio rischierebbe di restare compromesso per decenni”, conclude.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO