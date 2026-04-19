A oltre un anno dal sequestro dell’area effettuato dai Carabinieri Forestali di Ascoli Satriano, i rifiuti risultano ancora presenti sul sito, nonostante il successivo dissequestro disposto nell’ambito della procedura di bonifica. Una situazione che continua a destare forte preoccupazione sul fronte ambientale, sanitario e della sicurezza del territorio.

A lanciare l’allarme è Giuseppe Marasco, delle Guardie Ambientali Civilis di Manfredonia, che richiama l’attenzione su un pericolo concreto: quello di un eventuale incendio del materiale accumulato.

“Il rischio più grave è proprio quello di un incendio, doloso o anche favorito dalle alte temperature estive. Se quei rifiuti tossici dovessero prendere fuoco, il danno sarebbe pesantissimo e coinvolgerebbe più livelli: ambiente, agricoltura, salute pubblica ed economia del territorio”, dichiara Marasco.

Secondo quanto evidenziato, la combustione incontrollata di rifiuti tossici o agricoli non autorizzati — tra cui plastiche, fitofarmaci scaduti, oli, vernici e residui chimici — produrrebbe una miscela altamente pericolosa di sostanze inquinanti. Tra queste figurano diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), PCB, metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio, oltre a composti organici volatili e polveri fini.

“Quando si bruciano rifiuti di questo tipo in maniera incontrollata, soprattutto a bassa temperatura, si liberano nell’aria sostanze cancerogene e persistenti. Il problema è che il mix esatto è imprevedibile, perché dipende dalla natura dei materiali presenti nel cumulo”, spiega Marasco.

Le conseguenze, sottolinea, non riguarderebbero soltanto l’aria. La nube tossica potrebbe infatti propagarsi per chilometri e ricadere sui terreni circostanti, contaminando suolo, colture e risorse idriche.

“Le ceneri e i residui della combustione possono trasferire metalli pesanti e diossine nel terreno, con effetti che durano anni. In caso di pioggia, il dilavamento trascina queste sostanze nei fossi, nei canali e persino nei pozzi, con il rischio di immetterle nella catena alimentare”, aggiunge.

Particolarmente delicato è il capitolo che riguarda l’agricoltura. La contaminazione dei terreni può compromettere la qualità delle produzioni agricole, con ripercussioni economiche dirette sulle aziende e sull’intero comparto.

“Terreni esposti a questo tipo di contaminazione possono diventare non idonei alle coltivazioni. Gli inquinanti vengono assorbiti da ortaggi, cereali e foraggi, con possibili blocchi alla vendita, sequestri e obblighi di bonifica. Sono scenari che abbiamo già visto in altre aree drammaticamente note del Paese”, osserva Marasco.

Non meno allarmante, secondo le Guardie Ambientali Civilis, è il quadro relativo alla salute pubblica. L’esposizione ai fumi tossici può provocare effetti immediati, come irritazioni e problemi respiratori, ma anche conseguenze di lungo periodo per chi vive o lavora nelle vicinanze.

“Ci sono rischi acuti, come intossicazioni e difficoltà respiratorie, ma anche rischi cronici, legati all’aumento di patologie tumorali, dermatiti, danni al sistema immunitario e malattie dell’apparato respiratorio. Non possiamo permetterci di sottovalutare una minaccia di questa portata”, afferma.

Marasco richiama infine l’attenzione anche sulle implicazioni giudiziarie e amministrative legate all’eventuale combustione illecita dei rifiuti, ribadendo la necessità di un intervento rapido e risolutivo.

“Qui non si tratta solo di degrado ambientale, ma di una vera emergenza potenziale. Occorre rimuovere i rifiuti prima che accada l’irreparabile. Dopo un incendio, i costi di bonifica schizzerebbero a livelli altissimi e il territorio rischierebbe di restare compromesso per decenni”, conclude.