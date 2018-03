Di:



Foggia – “UN’ALTRA sede del PD, un altro luogo in cui si fa politica è stato vandalizzato da chi ha in odio confronto e partecipazione”. Il segretario provinciale del PD foggiano Raffaele Piemontese esprime “solidarietà alla segretaria ed ai militanti” di Carapelle dove, nella notte tra sabato e domenica, ignoti sono penetrati nel Circolo e lo hanno messo a soqquadro spaccando gli arredi. “Siamo fiduciosi che le Forze dell’Ordine riescano ad individuare i responsabili – continua Piemontese – e ci aiutino a comprendere cosa li abbia spinti a compiere un gesto tanto grave quanto stupido. Stupido soprattutto perché inutile: se l’obiettivo era intimidire i militanti ed i dirigenti del Partito Democratico, hanno commesso un errore di valutazione. La nostra comunità politica è salda e proseguirà, con il sostegno dei cittadini di Carapelle, a svolgere la propria missione politica e civica”. Redazione Stato Carapelle, irruzione notturna, distrutto circolo PD ultima modifica: da

