Auguri Andrea e Daniela, sposi alla Basilica di Siponto (Foto)

IN PRIMO PIANO IL CAP. ANDREA MIGGIANO E LA MOGLIE DANIELA (PH MATTEO NUZZIELLO)

Manfredonia, 19 maggio 2018. Auguri al Comandante del Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, Capitano Andrea Miggiano e a sua moglie Daniela, che, lo scorso mercoledì 16 maggio 2018, hanno celebrato il proprio matrimonio nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto. Auguri di cuore dalla Redazione di StatoQuotidiano Fotogallery Matteo Nuzziello





Auguri Andrea e Daniela, sposi alla Basilica di Siponto

