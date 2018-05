Entrata Conservatorio Umberto Giordano Foggia (st)

Di:



Foggia. ”Il Conservatorio ‘Umberto Giordano’ è stato affidato all’intelligenza e alla passione di Saverio Russo dalla ministro Valeria Fedeli”. Lo dice in una nota Lia Azzarone, segretario provinciale del Partito Democratico foggiano. ”E’ una bella notizia per la prestigiosa istituzione culturale, ed i suoi virtuosi allievi, che a guidarla sia un raffinato intellettuale positivamente integrato nella comunità civica e sensibile al tema della valorizzazione del patrimonio culturale territoriale. Saverio Russo ha già avuto modo di esprimere le proprie qualità, anche gestionali, alla guida della Fondazione dei Monti Uniti e tutto lascia presagire che saprà affrontare questa nuova sfida con la ponderatezza e l’attenzione di cui è notoriamente dotato. A nome dell’intera comunità del Partito Democratico, oltre che personalmente, gli auguro di ottenere i risultati che si prefiggerà nell’interesse del Conservatorio e della comunità”. Conservatorio ‘U. Giordano’ “affidata all’intelligenza di Saverio Russo” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.