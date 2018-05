ph MATTEO NUZZIELLO

Di:



Manfredonia, 19 maggio 2018. Il prossimo Martedì 22 maggio alle ore 18.30 presso l’Auditorium “V. Vailati ci sarà una intera serata dedicata a Fabrizio De Andrè. Il prof. M. Illiceto e don Salvatore Miscio discuteranno dell’ultimo libro di quest’ultimo dal titolo “Dio del cielo viene a cercarmi”. L’incontro sarà caratterizzato sia da una conversazione sui testi del cantautore genovese che da musiche e canzoni. La coittadinanza è invitata. Prof. Illiceto Continuano gli incontri del “Maggio di cultura cristiana” – IX edizione ultima modifica: da

