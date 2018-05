(PH: REPUBBLICA.IT) Immagine d'archivio

Di:



Foggia. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valencia e dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia hanno fermato un automobilista che all’incrocio tra Via Gramsci e Viale Ofanto stava superando tutte le auto in coda al semaforo. Nella circostanza, è stato rinvenuto esposto un permesso portatori di handicap falsificato nella data di scadenza ed appartenente alla nonna deceduta 2 anni fa. Da qui, l’uomo è stato denunciato per falso materiale commesso da privato in certificazioni amministrative e contestata la violazione amministrativa con ritiro di patente per sospensione da 1 a tre mesi. “L’impegno della Polizia di Stato è rivolto a contrastare ogni forma di illegalità sia di tipo penale che amministrativo, con particolare attenzione durante il controllo del territorio, ai conducenti di ciclomotori senza casco e agli automobilisti senza cinture”, dicono dalla Questura. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia. Espone pass invalidi ma la nonna era deceduta 2 anni fa ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.