Manfredonia si racconta attraverso foto e filmati d’epoca

Manfredonia. ”Promossa dallo Spi Cgil nell’ambito delle manifestazioni di “Carosello“, il festival itinerante del sindacato pensionati della Cgil, si terrà questo pomeriggio a Manfredonia una interessante manifestazione, all’insegna della memoria e della riflessione sul passato.

Manfredonia, c'era una volta è il tema della iniziativa che si svolgerà, con inizio alle ore 18.30, presso il Centro Sociale "Rita Levi Montalcini" (via di Porta Pugliese, 4), con la proiezione di rari materiali audiovisivi d'epoca. In scaletta la proiezione della puntata del "Viaggio nel Sud", che la Rai dedicò nel 1958 a Manfredonia, facendo partire proprio dalla città sipontina l'itinerario curato da Pino Locchi e Arnoldo Foà, che raccontava la vita nelle regioni e nei paesi del meridione. Il pubblico assisterà anche alla proiezione della videostoria, Quando il passato si tinge di colore, con la proiezione di fotografie della Manfredonia degli anni Trenta, colorizzate attraverso tecniche di intelligenza artificiale profonda. Introdurranno alla serata, che sarà animata da Geppe Inserra, il segretario generale dello Spi Cgil della provincia di Foggia, Franco Persiano, e Tina Pizzolo, responsabile del coordinamento donne dello Spi Cgil di Capitanata. I materiali audiovisivi saranno presentati da Rosa Porcu, docente sipontina. Sarà un tuffo nel passato, non nostalgico, ma rivolto a capire ed approfondire i grandi processi di trasformazione che Manfredonia e il suo hinterland hanno vissuto nell'ultimo secolo. Non mancate, perché ne vale la pena".

