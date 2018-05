Manfredonia, “Utilizzo teatro comunale Lucio Dalla”: determinazioni

Di:

Manfredonia, 19 maggio 2018. Con recente atto, il Comune di Manfredonia ha accolto la proposta elaborata, d’intesa con l’Amministrazione, dalla Soc. Coop. Bottega degli Apocrifi a r. l. per la disciplina, in vigenza del contratto di comodato gratuito, delle modalità di utilizzo del Teatro comunale e in particolare:

– disponibilità gratuita del Teatro per giorni 12 all’anno, per attività direttamente organizzate dall’Ente. Saranno altresì garantiti il servizio di accoglienza e la presenza di personale tecnico responsabile dello spazio scenico e delle attrezzature;

– disponibilità del Teatro a fronte di un rimborso spese giornaliero pari a € 250,00 oltre IVA per attività direttamente organizzate dalle compagnie teatrali amatoriali che tradizionalmente operano sul territorio della Città di Manfredonia, per un massimo di 2 giorni all’anno per compagnia. Saranno altresì garantiti il servizio di accoglienza e la presenza di personale tecnico responsabile dello spazio scenico e delle attrezzature;

– servizio di botteghino relativo alla Stagione di Prosa e alla Stagione Ragazzi – oltre che alle attività di Residenza Artistica – realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia per un numero di giornate complessive annue pari a 50, al fine di tutelare l’offerta teatrale e culturale sul territorio cittadino e per proseguire quel virtuoso modello Pubblico Privato;

– utilizzo del Teatro da parte di terzi, compatibilmente con le attività già calendarizzate, a fronte di un rimborso forfettario giornaliero per spese di gestione e personale pari a € 600,00 oltre IVA.

E’ stata accolta, inoltre, la richiesta della Bottega degli Apocrifi di estendere la durata del Contratto rep. n. 10191, in virtù dell’ampliamento della Residenza Artistica in Centro di Residenza Artistica nonché al fine di ovviare anche a possibili problematiche inerenti la quantificazione delle spese assicurative e delle utenze.

Atto in allegato

n073 del 05042018

Redazione StatoQuotidiano.it